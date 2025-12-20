El año que viene se realizará en Tucumán el Congreso Internacional de Drones

Este martes se presentó oficialmente el Congreso Internacional de Drones 2026 (CID 2026), un evento de alcance nacional e internacional que se desarrollará del 23 al 25 de septiembre del año que viene en los salones de la Sociedad Rural de Tucumán (SRT). La actividad persigue, como principal objetivo, consolidar un espacio de referencia para el análisis, desarrollo y aplicación de tecnologías de aeronaves pilotadas a distancia (RPA).