EconomíaTECNOLOGÍA EN EL AGRO

El año que viene se realizará en Tucumán el Congreso Internacional de Drones

El evento promoverá la transferencia de saberes, la formación de capacidades especializadas y el intercambio de experiencias.

ANTECESOR. El congreso surge como evolución del Simposio Internacional de Drones, realizado este año; una experiencia pionera en la región.
Hace 8 Hs

Este martes se presentó oficialmente el Congreso Internacional de Drones 2026 (CID 2026), un evento de alcance nacional e internacional que se desarrollará del 23 al 25 de septiembre del año que viene en los salones de la Sociedad Rural de Tucumán (SRT). La actividad persigue, como principal objetivo, consolidar un espacio de referencia para el análisis, desarrollo y aplicación de tecnologías de aeronaves pilotadas a distancia (RPA).

El congreso es organizado por la SRT, por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), por Kampu SRL y por el ingeniero agrónomo Carlos Bermúdez. Surge como una evolución del Simposio Internacional de Drones, realizado este año, una experiencia pionera en la región que superó las expectativas de convocatoria y de participación.

Durante la presentación, los organizadores destacaron que el CID 2026 buscará promover la transferencia de conocimientos, la formación de capacidades especializadas y el intercambio de experiencias entre actores del sector público, privado, académico y comunitario, vinculados al uso de drones en distintos ámbitos productivos y sociales.

Citricultura: ensayos de la Eeaoc demuestran que los drones vuelven más eficiente la producción

Citricultura: ensayos de la Eeaoc demuestran que los drones vuelven más eficiente la producción

“Estamos muy entusiasmados por este nuevo desafío, estimamos una asistencia superior a las 1.500 personas, lo que posicionará al CID 2026 como uno de los encuentros más relevantes del país en materia de tecnología aérea no tripulada”, expresó José Frías Silva (h), presidente de la SRT y del congreso.

“Las actividades se extenderán a lo largo de tres jornadas, durante las cuales se desarrollarán conferencias magistrales, paneles de expertos, presentaciones técnicas y demostraciones en vivo”, añadió Bermúdez, director de patrocinios y alianzas.

Liliana Fortini, vicepresidenta del congreso, explicó los temas que se van a desarrollar agrupados en cuatro ejes estratégicos:

• Productivo, con aplicaciones en agricultura, en ganadería, en forestación y en logística.

• Ambiente y territorio, que abordará monitoreo ambiental, gestión de recursos naturales y riesgos.

• Sociedad y políticas públicas, con foco en infraestructura, en seguridad, en emergencias y en planificación territorial.

• Cultura y recreación, que incluirá producción audiovisual, turismo y experiencias inmersivas.

En el marco del congreso, se presentarán trabajos de investigación y experiencias de uso. Cecilia Gómez Ojeda, responsable del área de comunicaciones del CID 2026, adelantó que se abrirá una convocatoria para contribuciones científicas, tecnológicas y experiencias profesionales inéditas, que serán evaluadas por pares y publicadas en las actas del congreso. Las presentaciones destacadas podrán ser seleccionadas para que sean expuestas de manera oral.

El desarrollo de la tecnología de drones atraviesa una etapa de crecimiento sostenido a nivel global, impulsado por su adopción en sectores como la agricultura, la industria, la logística, la energía, el ambiente, la seguridad y la producción audiovisual. El mercado mundial de drones continuará expandiéndose durante la próxima década, con una creciente demanda de soluciones profesionales y aplicaciones especializadas.

Componente estratégico

En este escenario, estos equipos dejaron de ser una herramienta experimental para consolidarse como un componente estratégico que permitió mejorar la eficiencia, reducir costos operativos y ampliar las capacidades de análisis y control en distintos sectores.

En la Argentina, el mercado de drones también muestra una evolución significativa, con un aumento sostenido de estas unidades volando, de pilotos y empresas proveedoras de equipos y de servicio técnico.

En este contexto de expansión y la profesionalización, el Congreso Internacional de Drones 2026 se propone como espacio clave para articular conocimiento, innovación y experiencias, contribuyendo al fortalecimiento del ecosistema drone en el país y en la región.

Temas TucumánInstituto Nacional de Tecnología AgropecuariaSociedad Rural de TucumánJosé Frías Silva (h)
