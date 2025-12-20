Expertos disertarán en febrero sobre el estrés abiótico

Origen

Según Sánchez García, uno de los principales problemas es la compactación de suelos que puede ser de origen químico, de origen físico o de origen biológico. “La compactación física tiene que ver con el tipo de suelo y con el uso de este sobre todo con lo generado por el tránsito reiterado de las maquinarias. La compactación química tiene que ver con una amplia concentración de calcio en algunos suelos y eso genera que, cuando se fertiliza campaña tras campaña, se forma un sarro y un tipo de yeso que comienza a generar taponamiento de los poros del suelo y eso comienza a generar un problema de mala infiltración y disminución de las raíces. El uso de fertilizantes a base de azufres o fósforo como los fosfatos empieza a generar esa formación de sarro. ¿Cómo se ataca este problema? Utilizando algunas sustancias como son los ácidos carboxílicos, ácidos húmicos y sobre todo microorganismos benéficos como el caso de la bacteria bacillus subtilis. Cuando esta bacteria se reproduce genera poblaciones y agregados de suelo lo cual mejora la oxigenación, mejor drenaje, se aprovecha mejor los fertilizantes tenemos un buen desarrollo de raíces y a su vez una carga de las citoquininas, como la quinetina y la zeatina que nos ayudan cuando la planta sufre un estrés abiótico”, sostiene el especialista.