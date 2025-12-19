Newell’s presentó a la dupla de Orsi y Gómez: su llegada se da en simultáneo a la salida de Banega

Las declaraciones de la dupla

En sus primeras palabras como técnicos de Newell’s, Orsi y Gómez coincidieron en la importancia del armado del plantel y del compromiso colectivo. Hablaron de la necesidad de conformar un equipo intenso, con personalidad y sentido de pertenencia, y remarcaron que priorizaron este desafío por encima de otras propuestas. Además, subrayaron el cuidado de los juveniles y la importancia de que los procesos se desarrollen con contención y paciencia.