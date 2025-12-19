Newell’s presentó a la dupla de Orsi y Gómez: su llegada se da en simultáneo a la salida de Banega

Newell’s Old Boys oficializó la llegada de Favio Orsi y Sergio Gómez como nuevos entrenadores del primer equipo y dio inicio a una etapa de reconfiguración futbolística. La presentación se realizó en conferencia de prensa y estuvo encabezada por Roberto Sensini, flamante director deportivo, designado por el presidente electo Ignacio Boero. En ese marco, también se confirmó una noticia fuerte: la salida del capitán y referente Éver Banega, decisión que fue consensuada entre el club y el futbolista.
Sensini explicó que la dupla fue la primera opción desde el inicio del proceso dirigencial. “Venimos hablando desde octubre”, señaló, y remarcó que Orsi y Gómez reúnen el perfil buscado por la institución: trabajo, experiencia y conocimiento del medio. El nuevo cuerpo técnico firmó contrato hasta diciembre de 2026 y llega a Rosario tras consagrarse campeón con Platense, logro que terminó de consolidar su recorrido en el fútbol argentino.
El director deportivo también destacó la trayectoria previa de ambos entrenadores, que incluye pasos por Atlético Tucumán y San Martín de Tucumán, experiencias que les permitieron adaptarse a contextos de presión y a proyectos con objetivos claros. Esa capacidad de lectura y gestión fue uno de los puntos que más valoró la dirigencia al momento de avanzar con su contratación.
Las declaraciones de la dupla
En sus primeras palabras como técnicos de Newell’s, Orsi y Gómez coincidieron en la importancia del armado del plantel y del compromiso colectivo. Hablaron de la necesidad de conformar un equipo intenso, con personalidad y sentido de pertenencia, y remarcaron que priorizaron este desafío por encima de otras propuestas. Además, subrayaron el cuidado de los juveniles y la importancia de que los procesos se desarrollen con contención y paciencia.
La Lepra tendrá un inicio exigente en el Torneo Apertura, con visitas a Talleres y Boca y un duelo como local frente a Independiente. A eso se suma un contexto delicado en la tabla de promedios, luego de una temporada pasada en la que aseguró la permanencia recién en el tramo final. Con Orsi y Gómez al frente, Newell’s apuesta a estabilidad, trabajo y convicción para comenzar a cambiar su rumbo deportivo.