Estudiantes busca terminar el año con una sonrisa en la Liga Argentina

La "Cebra" recibirá este sábado a las 20.30 hs a Amancay de La Rioja por la fecha 13 del certamen. El conjunto tucumano intentará romper la paridad de su récord ante el elenco conducido por Gabriel Albornoz.

POR UNA VICTORIA. Estudiantes intentará cerrar el año con un triunfo en el "Coco Ascárate",
Hace 1 Hs

Estudiantes se prepara para cerrar su año deportivo ante su gente. Este sábado, a partir de las 20.30 horas, la "Cebra" recibirá a Amancay de La Rioja en el estadio "Coco Ascarate". El encuentro, correspondiente a la fecha 13 de la Liga Argentina, promete ser un espectáculo de alto nivel en la segunda categoría del básquet nacional para despedir el calendario local.

El conjunto tucumano busca romper la paridad en su campaña y escalar posiciones. Actualmente, Estudiantes se ubica en el décimo puesto de la Conferencia Norte con un récord equilibrado de seis victorias y seis derrotas. Enfrente tendrá a un rival exigente: el elenco riojano llega en la quinta posición con una marca de 7-5 y la intención de consolidarse en el lote de arriba.

El duelo tendrá un condimento extra en los bancos de suplentes. Amancay llega conducido tácticamente por Gabriel Albornoz, el entrenador tucumano que regresará a su provincia para enfrentar a la "Cebra". Con todos estos ingredientes, Tucumán será anfitrión de un gran choque de estilos donde el local intentará regalarle una última alegría anual a su hinchada.

