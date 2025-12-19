Estudiantes busca terminar el año con una sonrisa en la Liga Argentina

El conjunto tucumano busca romper la paridad en su campaña y escalar posiciones. Actualmente, Estudiantes se ubica en el décimo puesto de la Conferencia Norte con un récord equilibrado de seis victorias y seis derrotas. Enfrente tendrá a un rival exigente: el elenco riojano llega en la quinta posición con una marca de 7-5 y la intención de consolidarse en el lote de arriba.