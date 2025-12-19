Secciones
Una noche para no mirar el reloj: la Boogie despide el año a pura gozadera

El evento que le puso música distinta a Tucumán llega este sábado cargada de black music. Desde las 23, en San Martín 1.161.

Hace 3 Hs

Cuando el año empieza a decir adiós, la Boogie vuelve a abrir la escena alternativa de Tucumán. Este sábado, en San Martín 1.161, la fiesta celebra su última edición de 2025 con una propuesta que ya es un clásico en la provincia: la black music como centro de todo.

Para esta última edición, la movida estará a cargo de Beto Germanó, Sensual Panther, Ramiro Bulzoni y Carlitos Way con sus vinilos cargados de groove. También dirá presente el "Tío" Laquie, en el rol de agitador, quien además sumará su saxo en vivo para elevar la energía del lugar. La grilla se completa con Cande Moreno, Nico Bulzoni y La Botana, en lo que se anticipa una sesión de alto vuelo.

Y sí, la cruza del funk, el disco, el house y el hip hop activará el penúltimo sábado de 2025. Porque, dicen los organizadores, "en la Boogie el groove manda y el cuerpo responde". Esa lógica, como ya se vio en ediciones anteriores, se reforzará con una puesta en escena que combinará sonido, imagen y movimiento.

“Cada edición es única. No se replica, se vive”, agregan los que forman parte de la experiencia. Y explican que "la Boogie es un lugar donde el sonido tiene identidad, la imagen tiene intención y el baile vuelve a ser un lenguaje colectivo".

Las entradas ya están disponibles en este LINK

