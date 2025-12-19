Una noche para no mirar el reloj: la Boogie despide el año a pura gozadera

Para esta última edición, la movida estará a cargo de Beto Germanó, Sensual Panther, Ramiro Bulzoni y Carlitos Way con sus vinilos cargados de groove. También dirá presente el "Tío" Laquie, en el rol de agitador, quien además sumará su saxo en vivo para elevar la energía del lugar. La grilla se completa con Cande Moreno, Nico Bulzoni y La Botana, en lo que se anticipa una sesión de alto vuelo.