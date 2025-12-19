La UBA presenta CBC Hack, una iniciativa para aprender nuevas habilidades en verano

La Universidad de Buenos Aires (UBA) lanzó CBC Hack, una propuesta educativa de verano que busca acercar nuevas herramientas y saberes a quienes quieren dar sus primeros pasos en el mundo laboral o potenciar su perfil profesional.
La iniciativa surge a partir de un convenio entre la UBA y la academia Ticmas con el objetivo de fortalecer la formación en diálogo directo con la empleabilidad.
CBC Hack está abierta a la comunidad en general y no hace falta ser estudiante universitario para participar. Mediante una plataforma virtual, cada persona puede avanzar de manera autónoma, siguiendo su propio ritmo, y seleccionando los contenidos según sus intereses y necesidades.
Aprender a tu ritmo y con certificación UBA
Uno de los ejes centrales de la propuesta es la flexibilidad. Los cursos se desarrollan de forma online, y combinan materiales audiovisuales, podcasts y distintas herramientas digitales. Al finalizar cada trayecto, los participantes deben presentar un proyecto integrador que permite acreditar los conocimientos adquiridos y obtener un certificado de aprobación emitido por la UBA.
Desde el CBC destacaron que esta modalidad responde a una realidad extendida entre quienes estudian. Una parte importante de la población estudiantil combina trabajo y formación desde el inicio de la carrera, lo que obliga a pensar propuestas más adaptables y orientadas a resultados concretos.
Programación y desarrollo, una puerta de entrada
Dentro de la oferta académica, la Academia de Programación reúne cursos pensados para quienes buscan un primer acercamiento al mundo tecnológico. Allí se incluyen fundamentos de la programación; primeros pasos en desarrollo front end y desarrollo de aplicaciones móviles.
El curso inicial permite conocer las bases del pensamiento computacional y las lógicas que sostienen lenguajes clave como JavaScript, con aplicaciones tanto en empresas como en proyectos personales. En el caso del front end, la propuesta se enfoca en el desarrollo web y en la experiencia del usuario, mientras que el trayecto de aplicaciones móviles introduce las plataformas y lenguajes más utilizados en el sector.
Datos, marketing e inteligencia artificial
CBC Hack también incorpora una Academia de Análisis de Datos, con cursos de Manipulación de Datos con Python, Power BI, Excel e Inteligencia Artificial aplicada a Data Science.
La Academia de Marketing Digital ofrece contenidos de Community Management, Marketing de Contenidos, SEO e Inteligencia Artificial aplicada al marketing, con foco en estrategias actuales y de impacto rápido en el mercado laboral.
La propuesta se completa con academias de E-Commerce e Inteligencia Artificial, que abordan desde modelos de negocio y comercio mobile hasta el uso estratégico del prompteo y el pensamiento crítico frente a los modelos de lenguaje.
Quienes quieran conocer en detalle todas las academias de CBC Hack y los acuerdos especiales para estudiantes universitarios pueden escribir a cursos@cbc.uba.ar