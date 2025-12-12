En Yerba Buena, el Jardín Botánico Percy Hill cumple años y lo festeja a lo grande: mirá las mejores fotos

Un pedacito de la yunga en medio de la ciudad

La referente ambiental explicó por qué el Percy Hill es un espacio único dentro de Yerba Buena. “Cuando uno entra al Jardín Botánico se encuentra con una porción de la yunga tucumana en medio de la urbanización. Si venís por tu cuenta, ves árboles y plantas; pero en una visita guiada empezás a conocer en profundidad toda la biodiversidad que tenemos aquí”, remarcó.