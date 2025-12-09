Corte total de tránsito en San Lorenzo al 300: las obras que modificarán el tránsito por la ciudad

En paralelo, la SAT lleva adelante intervenciones en distintos barrios que también pueden afectar la movilidad. En barrio Jardín, una reparación en la red de agua en Italia y Necochea provocará baja presión hasta el mediodía. En San Pablo, la detección de una fuga obligó a detener el equipo de bombeo del barrio Portal de San Pablo, lo que reducirá la presión hasta aproximadamente las 13. En El Manantial, una reparación en una cañería maestra en Miguel Lillo al 400 genera inconvenientes en el suministro en el barrio Mercantil.