Corte total de tránsito en San Lorenzo al 300: las obras que modificarán el tránsito por la ciudad

La Municipalidad repara el pavimento y la SAT hace mejoras en la red en Barrio Jardín.

PACIENCIA. Los conductores deberán tomar recaudos para evitar contratiempos en barrio Sur. PACIENCIA. Los conductores deberán tomar recaudos para evitar contratiempos en barrio Sur. IMAGEN ILUSTRATIVA / FOTO GENTILEZA MUNICIPALIDAD SMT
Hace 1 Hs

La Municipalidad de la capital y la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) ejecutan este martes una serie de obras en la vía pública, que generarán modificaciones en el tránsito en distintos sectores de la ciudad. Los trabajos incluyen intervenciones en el pavimento y reparaciones en la red de agua potable, lo que obligará a implementar medidas de restricción vehicular durante toda la jornada.

En el microcentro, la Municipalidad dispuso corte de tránsito total, desde las 8, en San Lorenzo al 300 y en la trocha oeste de avenida Mitre al 200. Además, se informó que Salta al 100 permanecerá con circulación reducida debido a tareas de mantenimiento previstas para hoy. Las autoridades aclararon que la normalización del tránsito dependerá del avance de los trabajos y de las condiciones climáticas.

En paralelo, la SAT lleva adelante intervenciones en distintos barrios que también pueden afectar la movilidad. En barrio Jardín, una reparación en la red de agua en Italia y Necochea provocará baja presión hasta el mediodía. En San Pablo, la detección de una fuga obligó a detener el equipo de bombeo del barrio Portal de San Pablo, lo que reducirá la presión hasta aproximadamente las 13. En El Manantial, una reparación en una cañería maestra en Miguel Lillo al 400 genera inconvenientes en el suministro en el barrio Mercantil.

Se recomienda a los conductores circular con precaución por las zonas afectadas y prever demoras debido a los distintos frentes de obras en ejecución.

Temas Municipalidad de San Miguel de TucumánItaliaSociedad Aguas del TucumánBarrio SurPúblicoSan Lorenzo
