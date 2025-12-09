Agenda de TV del martes: Bayern Múnich, Chelsea, Barcelona y Atlético de Madrid por la Champions

FIH Pro League de hockey masculino
8.30: Alemania-Bélgica (ESPN)
19: Países Bajos-Pakistán (ESPN)
Mundial de Clubes de Vóley
10: Dentil Praia Clube-Zamalek (DSports)
13.30: Prosecco Doc Imoco Conegliano-Orlando Valkyries (DSports+)
17: Zhetysu VC-Savino del Benne Scandicci (DSports)
20.30: Osasco Sao Cristóvao Saúde-Alianza Lima (DSports+)
FIH Pro League de hockey femenino
11: Inglaterra-Bélgica (ESPN)
21.30: Alemania-Países Bajos (ESPN)
UEFA Champions League
12.15: FC Kairat Almaty-Olympiakos FC (ESPN 2)
14.30: Bayern Múnich-Sporting Lisboa (ESPN)
16.40: Atalanta-Chelsea (ESPN)
16.40: Barcelona-Eintracht Frankfurt (ESPN 2)
16.40: PSV-Atlético Madrid (ESPN 3)
16.40: Tottenham Hotspur-Slavia Praga (ESPN 4)
16.40: Inter-Liverpool (ESPN)
16.40: Union Saint-Gilloise-Olympique Marseille (ESPN)
16.40: Mónaco-Galatasaray (ESPN / Fox Sports 2)
Mundial de Handball Femenino
13.30: Alemania-Brasil (DSports 2)
16.30: Noruega-Montenegro (DSports 2)
Messi Cup
19.45: Barcelona-River Plate (ESPN 2)
NHL (Hockey sobre hielo)
21.30: Carolina Hurricanes-Columbus Blue Jackets (ESPN 4)