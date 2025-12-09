El vapeo y el consumo de energizantes

Tucumán apuesta a fortalecer la prevención desde la primera infancia, a intensificar las campañas sobre alcohol y energizantes, y a seguir ampliando la respuesta frente a las adicciones con y sin sustancia, según Haurigot Posse. También el ministerio de Desarrollo Social, llevó a cabo el programa “Educación para la Vida y la Prevención”, en conjunto con el Ministerio de Educación, en las instalaciones de la Escuela Secundaria Comercio N° 1, con la idea de replicarlo en todas las aulas. El objetivo fue abordar temáticas cruciales con espacios de diálogo y concientización en prevención. Además de iniciativas estatales referidas estrictamente a la salud, especialistas también sugieren otro tipo de enfoques. Para Carolina Schargorodsky, directora del Programa Universitario para el Estudio de las Adicciones (PUNA) de la UNT, una de las claves de la prevención es ofrecer alternativas saludables de ocio para los adolescentes. En lugar de limitar el uso de la tecnología, como se ha propuesto en algunas escuelas, es necesario ofrecer opciones que les permitan canalizar su energía de manera constructiva, como el deporte y las actividades culturales. Estos espacios -dijo- deben ser pensados de manera colectiva, escuchando las necesidades de los jóvenes y no imponiendo soluciones desde un punto de vista adulto. “