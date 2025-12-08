El "León" rugió en La Plata y ahora va por la corona del Clausura

Con el triunfo, los dirigidos por Eduardo Domínguez repiten lo que ya lograron el año pasado: llegar a la final del fútbol argentino. Esta vez, el duelo será contra un rival que llega con el pecho inflado: Racing, que viene de eliminar a Boca en La Bombonera con una muestra de personalidad. El choque decisivo será el sábado 13 de diciembre, a las 21, en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Allí, frente a una “Academia” en alza, el “Pincha” buscará otra vuelta olímpica para su vitrina reciente.