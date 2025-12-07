Secciones
SociedadActualidad

Rechazo de mayoristas al nuevo aumento de “costos ocultos” en la paritaria de comercio

La crítica fue planteada por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM).

Trabajador de comercio Trabajador de comercio
Hace 1 Hs

Las empresas mayoristas expresaron un fuerte rechazo al nuevo acuerdo paritario de comercio, al considerar que incorpora un incremento de “costos ocultos” que impactan directamente en la competitividad de las compañías, fomentan la informalidad laboral y terminan trasladándose a los precios al consumidor.

La crítica fue planteada por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), tras el entendimiento alcanzado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresarias CAC, CAME y UDECA, un convenio que alcanza a 1,2 millones de trabajadores y es el más grande del país.

Aportes obligatorios cuestionados

Si bien el acuerdo contempla una recomposición salarial, desde el sector mayorista advirtieron que la paritaria también incrementa aportes obligatorios no salariales, como el correspondiente al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP), incluso cuando los trabajadores no reciben ninguna capacitación.

“Basta de esconderse detrás de un recibo de sueldo o de un ticket de venta”, reclamaron desde CADAM, y propusieron que esos importes pasen a formar parte del salario del trabajador, en lugar de funcionar como contribuciones indirectas.

El caso INACAP y el conflicto por la recaudación

El ejemplo que los mayoristas consideran más paradigmático es el aporte obligatorio al INACAP, equivalente al 0,5% del salario de la categoría Maestranza A por cada trabajador, que debe ser abonado por los empleadores.

Según explicaron, esos fondos se redistribuyen en gran parte entre la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), bajo el argumento de capacitación y fortalecimiento institucional. Con cada aumento paritario, sostienen, la recaudación del instituto también se incrementa, generando un beneficio directo para entidades que integran la mesa de negociación salarial.

El decreto de Sturzenegger y la cautelar judicial

En ese marco, recordaron que el Decreto 149/2025, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, estableció que las convenciones colectivas no pueden imponer aportes o contribuciones a favor de cámaras empresarias sobre empleadores no afiliados, salvo aceptación voluntaria, la cual puede revocarse en cualquier momento.

Sin embargo, el INACAP presentó una medida cautelar argumentando que se trata de un instituto “independiente” y que, por lo tanto, no estaría alcanzado por el decreto. En el marco de esa causa judicial, el organismo reconoció que recauda más de $30.000 millones al año.

Otros costos laborales en alza

Desde CADAM señalaron que el INACAP no es el único aporte que se ve beneficiado con cada aumento salarial. También remarcaron el incremento del Seguro Complementario de Retiro “La Estrella”, que desde junio de 2025 representa el 1,6% del salario del trabajador.

A esto se suma la Contribución Solidaria por COVID-19 a la obra social OSECAC, vigente desde el convenio de abril de 2021, en pleno contexto de pandemia, pero que continúa cobrándose hasta hoy, incluso en casos de trabajadores que no están afiliados a esa obra social y cuando la emergencia sanitaria ya no rige.

Reclamo por una reforma laboral y participación en la paritaria

Ante este escenario, los mayoristas reiteraron su pedido de una urgente reforma laboral que proteja tanto a los trabajadores como a las pymes, y reclamaron mayor transparencia en los acuerdos colectivos.

“No nos sentimos representados, nos pasan la cuenta de una mesa de la que no formamos parte”, insistieron desde CADAM. Además, cuestionaron la falta de participación del sector en la negociación salarial: “No entendemos por qué el Secretario de Trabajo no nos permite sentarnos en la mesa paritaria”.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Muhammad Ali y López de Zavalía pasearon por Tribunales
1

Muhammad Ali y López de Zavalía pasearon por Tribunales

Oscar Castillo: un empresario, la crisis más oscura de Tucumán y la fórmula para salir adelante
2

Oscar Castillo: un empresario, la crisis más oscura de Tucumán y la fórmula para salir adelante

Cuánto nos saldrá pasar las vacaciones en Brasil
3

Cuánto nos saldrá pasar las vacaciones en Brasil

Los cabos sueltos en la Policía
4

Los cabos sueltos en la Policía

¿Qué pasa puertas adentro de la Casa de Gobierno?
5

¿Qué pasa puertas adentro de la Casa de Gobierno?

Revelan datos claves en el caso del uso de presos para trabajar en casa de un comisario
6

Revelan datos claves en el caso del uso de presos para trabajar en casa de un comisario

Más Noticias
El truco de la toalla húmeda para que tu ventilador enfríe el doble y gaste menos

El truco de la toalla húmeda para que tu ventilador enfríe el doble y gaste menos

Qué dicen los expertos sobre las personas que nunca usan filtros en redes sociales

Qué dicen los expertos sobre las personas que nunca usan filtros en redes sociales

Lluvia y maratón de Netflix: las seis mejores películas para ver este domingo

Lluvia y maratón de Netflix: las seis mejores películas para ver este domingo

El tiempo en Tucumán: anuncian un domingo inestable y con tormentas por la tarde y la noche

El tiempo en Tucumán: anuncian un domingo inestable y con tormentas por la tarde y la noche

Tormentas severas: medio país está bajo alerta amarilla y naranja

Tormentas severas: medio país está bajo alerta amarilla y naranja

10 tips para tener en cuenta a la hora de preparar y degustar cocina italiana

10 tips para tener en cuenta a la hora de preparar y degustar cocina italiana

Un experto en neurociencias explica cómo afectan las pantallas a los niños

Un experto en neurociencias explica cómo afectan las pantallas a los niños

Praia do Rosa, el refugio brasileño que enamora

Praia do Rosa, el refugio brasileño que enamora

Comentarios