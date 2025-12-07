El clásico platense define el último boleto a la final del Clausura

Del otro lado, Estudiantes transita un presente irregular, pero con una capacidad para reinventarse en los momentos límites que lo mantiene vivo. El “Pincha” cerró la fase regular con tres derrotas consecutivas y se metió en los playoffs desde el octavo lugar, una posición que lo obliga a jugar todo fuera de casa. Sin embargo, encontró un punto de quiebre emocional en la noche incómoda de Rosario: obligado a hacerle un pasillo al campeón, su plantel optó por recibir de espaldas a los jugadores de Central, un gesto que generó polémica pero que, puertas adentro, funcionó como chispa competitiva. Minutos después, lo venció en el Gigante de Arroyito y avanzó de fase. En cuartos de final superó a Central Córdoba en Santiago del Estero y selló su boleto a semifinales.