Messi, De Paul y Allende: los argentinos que llevaron al Inter al título de la MLS

Con tres jugadas decisivas, el capitán argentino lideró el 3-1 ante Vancouver y dio al Inter su primer título

Messi conquistó la tercera liga distinta de su carrera. Messi conquistó la tercera liga distinta de su carrera. @MLS
Hace 2 Hs

Con tres jugadas inventadas por Lionel Messi, el Inter Miami se proclamó por primera vez campeón de la liga norteamericana (MLS) al imponerse este sábado por 3-1 ante el Vancouver Whitecaps.

El astro argentino construyó una jugada brillante en el primer gol del Inter, que terminó en contra del colombiano Édier Ocampo a los 8 minutos.

Después de que Vancouver empatara a través del canadiense Ali Ahmed, en el 60, Messi volvió a impulsar a su equipo con un robo de pelota y una asistencia precisa para el gol de su compatriota Rodrigo De Paul en el 71.

El estadio del Inter, que jugó la final como local, estalló cuando Messi dio otra asistencia de fantasía para el gol definitivo del también argentino Tadeo Allende, en el 90+6.

Messi alcanzó así el trono de la MLS dos años después de su llegada a Miami, mientras que sus socios Sergio Busquets y Jordi Alba pusieron un broche de oro a sus brillantes carreras en el fútbol.

“Este título no se podía escapar ante nuestra gente, nuestra familia, en el último partido de Jordi y Busi”, dijo un emocionado Javier Mascherano, campeón en su primera temporada como entrenador de club. “No jugamos un partido brillante, pero jugamos con el corazón y fuimos merecidos campeones”.

La retirada de las figuras españolas y la duda sobre el futuro del uruguayo Luis Suárez, que volvió a ser suplente, convertían esta final en la última oportunidad de Miami de coronarse con los llamados “Cuatro Fantásticos”.

Revancha con Müller

A sus 38 años, Messi amplió el palmarés individual más exuberante del fútbol al conquistar la tercera liga distinta de su carrera, tras ganar 10 ligas españolas con el Barcelona y dos francesas con el París Saint-Germain.

Ya dominante en la MLS a nivel individual —MVP y Bota de Oro—, el capitán “albiceleste” cumplió la promesa de llevar al Inter a lo más alto a solo seis meses del inicio de la Copa del Mundo, torneo en el que aún no confirmó su presencia.

El argentino, recién renovado hasta 2028, también saldó cuentas con Thomas Müller, líder actual del Whitecaps y uno de los protagonistas de la victoria alemana sobre Argentina en el Mundial 2014.

Messi no anotó en la final, pero volvió a ser el jugador más determinante. Con un formidable eslalon en mitad de cancha originó el primer gol del Inter y, cuando Vancouver amenazaba con dar vuelta el resultado, le robó la pelota al paraguayo Andrés Cubas y asistió con delicadeza a De Paul para el 2-1.

El campeón mundial argentino, llegado a mitad de año desde el Atlético de Madrid, es una de las figuras llamadas a tomar el relevo de Busquets y Alba en la nueva era que Inter Miami abrirá en 2026 con su flamante estadio.

David Beckham y el resto de la dirigencia celebraron el título con alivio y orgullo al evitar una segunda temporada consecutiva en blanco pese a contar con el considerado mejor jugador de la historia.

“Fueron once meses de muchísimo trabajo; tuvimos momentos buenos, malos, dificultades, pero esto es todo de los jugadores”, cerró Mascherano. “Lo que han logrado, luchando hasta el final, tiene un valor enorme”.

