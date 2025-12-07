¿Cuál es la conducta de los jóvenes a la hora de invertir?

De hecho, en la Argentina, alrededor del 12,5% de jóvenes entre 16 y 24 años han participado en apuestas online. “Es importante remarcar que la ludopatía juvenil es considerada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un trastorno del control de impulsos, con impactos en la salud mental y el bienestar”, puntualiza el economista. Si encuadramos esta conducta en el campo del bienestar financiero -particularmente de los Centennials-, se observa una paradoja: si bien estos tienen más probabilidades de invertir hoy y prefieren aplicaciones móviles para el ahorro e inversión, evitando así a los bancos tradicionales, las influencias externas de las redes sociales y “modas financieras” los impulsan a tomar decisiones rápidas, muchas veces sin ningún análisis o asesoramiento. “La realidad es que el 75% de los empleados jóvenes, debido a que sus compensaciones no son satisfactorias, busca ingresos adicionales. Esto los lleva a asumir riesgos financieros, reforzados por la conducta ludópata que se observa entre los Centennials”, acota Curi.