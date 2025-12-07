Desplome en la ventade vehículos usados

Durante noviembre, la venta de autos usados en la Argentina experimentó una caída interanual del 12,6%, de acuerdo con los datos difundidos por la Cámara del Comercio Automotor (CCA). En el undécimo mes del año se comercializaron 132.089 vehículos usados, contra los 151.174 unidades de igual mes de 2024.
Si se lo compara con octubre (166.285 unidades), la baja fue del 20,56%. A su vez, en el acumulado de enero a noviembre se vendieron 1.735.030 unidades, un aumento del 9,48% con respecto a igual período de 2024.
Según la cámara, noviembre volvió a mostrar que el Volkswagen Gol sigue encabezando la preferencia de la gente al adquirir un auto usado. Se comercializaron 7.083 unidades. “Pese a la fuerte baja en el mercado de autos usados, nuestros pronósticos para el año siguen apuntando a uno que será récord en comercialización, con un volumen que superará el 1.800.000 vehículos”, indicó Alberto Príncipe, presidente de la Cámara del Comercio Automotor.
El directivo indicó que, en la actividad, se aguardaba un repunte tras las elecciones legislativas del 26 de octubre pero, sin embargo, no llegó a concretarse en las operaciones. “Fue un mes atípico para todos los mercados relacionados con el sector automotor. Esperamos un diciembre donde se recupere el nivel de consultas y ventas que se venía manteniendo, incluso con meses récord”, apuntó Príncipe. El mes pasado, las ventas de autos 0KM cayeron 3,6% interanual y se desplomaron 33,2% frente a octubre, hasta alcanzar 34.905 unidades, según informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).