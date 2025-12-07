Desplome en la ventade vehículos usados

El directivo indicó que, en la actividad, se aguardaba un repunte tras las elecciones legislativas del 26 de octubre pero, sin embargo, no llegó a concretarse en las operaciones. “Fue un mes atípico para todos los mercados relacionados con el sector automotor. Esperamos un diciembre donde se recupere el nivel de consultas y ventas que se venía manteniendo, incluso con meses récord”, apuntó Príncipe. El mes pasado, las ventas de autos 0KM cayeron 3,6% interanual y se desplomaron 33,2% frente a octubre, hasta alcanzar 34.905 unidades, según informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).