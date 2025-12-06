San Pablo avanzó con autoridad a los cuartos del Regional Amateur y ahora se viene un cruce picante con Tucumán Central

San Pablo se metió en los cuartos de final de la Región Norte del Regional Federal Amateur con una actuación sólida, dominante y coherente de principio a fin. Venció 2-0 a Central Norte en el partido de vuelta (2-1 en el global) y ratificó que los paulistanos, el dueño de casa fue siempre el que quiso y pudo jugar. Su premio: enfrentar en la próxima instancia a Tucumán Central, en una serie que promete alto voltaje.
El equipo dirigido por Alejandro Bernat asumió el control desde el inicio. San Pablo presionó, ganó duelos en todas las líneas y generó varias aproximaciones peligrosas, aunque le costó ser claro en los metros finales. Central Norte, en cambio, nunca encontró la pelota ni los caminos: apenas cruzó la mitad de la cancha en contadas ocasiones y quedó lejos de inquietar.
La chance más grande llegó a los 24 minutos, cuando el árbitro Agustín Marto interpretó mano dentro del área y sancionó penal para el local. Lucas Maldonado se hizo cargo del remate, pero ahí apareció la figura de la visita: Franco Pizzicannella, capitán y arquero, adivinó la dirección y lo contuvo sobre su izquierda. Ni siquiera ese envión emocional despertó a los cuervos. El 0-0 al descanso era injusto con lo visto en la cancha.
El complemento mantuvo la misma lógica, pero con un San Pablo más punzante. Y fue desde el banco donde Bernat encontró las respuestas que faltaban.
El ingreso de Pablo Lucena por Maldonado le dio al equipo profundidad por derecha, donde comenzó a asociarse con Luciano Ruiz para desequilibrar una y otra vez. Pero el movimiento táctico que terminó por quebrar la historia fue la salida de Carlos Menseguez y la entrada de Leonel Quinteros: un delantero robusto que acompañó a Ramón Cisneros para cargar el área con dos referencias claras de área.
El plan surtió efecto. A los 24 minutos, en un tiro libre ejecutado por Ruiz, el balón cruzó toda el área y encontró por el segundo palo a Ignacio López. El volante, en una pirueta fabulosa, la clavó en el ángulo para el 1-0. Era la ventaja que San Pablo había merecido desde hacía rato, ante un Central Norte que seguía sin pasar la mitad de la cancha.
La expulsión del ingresado Leonel Quinteros en el local a los 30 minutos por agresión parecía darle una oportunidad al visitante. Pero Central Norte nunca reaccionó. El local siguió jugando con autoridad, administrando tiempos y golpeando en el momento preciso.
A los 39, Bernat movió el banco nuevamente: ingresó el taficeño Federico Duguech por el capitán Nelson Olima. Y el defensor sería clave: en otro tiro libre de Ruiz desde la derecha, la bajó Cisneros y Duguech apareció libre para definir rápido ante la salida de Pizzicannella. El 2-0 selló la serie.
Recién ahí, con todo perdido, Central Norte intentó algo. Un remate de Emmanuel García exigió a Maximiliano Flores, y minutos después el mismo García vio la roja. Lo poco que generó llegó tarde: el reloj ya no perdonaba.
San Pablo vuelve a sentirse protagonista en el Regional. Como en 2023, cuando eliminó a dos candidatos -Graneros y Bella Vista- con varios apellidos que todavía perduran, el equipo muestra identidad, orden y carácter en instancias decisivas.
Ahora, el horizonte marca un cruce durísimo: Tucumán Central en cuartos de final. Serán 180 minutos a pura tensión, donde no habrá margen de error. San Pablo llega fortalecido, con juego, confianza y la sensación de que este camino recién empieza a tomar temperatura.
La síntesis del partido
San Pablo 2- Central Norte 0
SAN PABLO: Maximiliano Flores; Matías Mamaní Valdez, Javier Frías, Nelson Olima y Carlos Menseguez; Lucas Maldonado, Emiliano Cuevas y Ignacio López; Luciano Ruiz, Ramón Cisneros y Andrés Ibáñez. DT: Alejandro Bernat.
CENTRAL NORTE: Franco Pizzicannella; Leandro Giménez, Lucas Tártalo y Juan Vargas; Tomás Pérez, Emmanuel García, Diego Berrondo y Agustín Mova; Braian Fernández; Facundo Comán y Matías Prado. DT: Hernán Chiple.
GOLES: Segundo tiempo: 24’ López (CN) y 44’ Federico Duguech (SP). Cambios: 45’ Pablo Lucena por Maldonado (SP) y Julián Sánchez por Mova (CN), 59’ Mauro Gómez por Berrondo (CN), 67’ Leonel Quinteros por Menseguez (SP), 71’ Lautaro Rojas por Prado (CN) y Gabriel Figueroa por Tártalo (CN), 84’ Federico Duguech por Olima (SP), 90’ Hasan Jadur por López (SP) y Mauricio Carrizo por Ibáñez (SP). .. Incidencias: 24’ Pizzicannella Blasi (CN) le atajó un penal a Maldonado (SP). Expulsados: 75’ Quinteros (SP) y 97’ García (CN). Estadio: San Pablo. Arbitro: Agustín Marto.