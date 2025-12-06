San Pablo avanzó con autoridad a los cuartos del Regional Amateur y ahora se viene un cruce picante con Tucumán Central

San Pablo se metió en los cuartos de final de la Región Norte del Regional Federal Amateur con una actuación sólida, dominante y coherente de principio a fin. Venció 2-0 a Central Norte en el partido de vuelta (2-1 en el global) y ratificó que los paulistanos, el dueño de casa fue siempre el que quiso y pudo jugar. Su premio: enfrentar en la próxima instancia a Tucumán Central, en una serie que promete alto voltaje.