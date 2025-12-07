Tucumanos revolucionarios que lucharon en bandos opuestos en el sur

Salvaje

El juez de paz de Chascomús, en diciembre de ese año, testimonia las inclinaciones políticas de Posse, en el documento titulado “Clasificación del salvaje unitario Wenceslao Posse”: “Wenceslao Posse, indultado por el señor General Prudencio Ortiz de Rosas y que hoy reside en este pueblo, natural de Tucumán, como de 24 años de edad, soltero de regular fortuna, de buena conducta, negociante [...] tiene en este pueblo tienda y almacén con su tío don Ramón Posse (Insúa), del comercio de esa ciudad. No ha servido en el ejército Restaurador contra los salvajes unitarios amotinados el primero de diciembre de 1828, ni en el de ciudadanos armados en defensa de las leyes en 1833. Siendo en la primera época todavía muy joven. Es unitario obstinado habiendo aprendido a serlo en la escuela de esta clase en Chascomús, y perfeccionado en la logia del salvaje unitario Francisco Villarino, de la que era miembro distinguido” (Ángel J. Carranza, cit).