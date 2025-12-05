“Esta tecnología será la geopolítica del futuro”: lanzan una fundación para fortalecer la alianza Argentina-Estados Unidos

Buenos Aires fue sede de ID Latam 2025, un evento que buscó dar respuestas a la problemática global de la vulnerabilidad digital. Con la presencia de la ONU y referentes locales e internacionales, la cita reunió a los principales actores del ecosistema de Identidad Digital, blockchain, inteligencia artificial (IA) y gobernanza digital. El evento supuso el lanzamiento de la Fundación Diplomacia Ciudadana, un puente clave en la alianza Argentina-Estados Unidos que busca instalar en la agenda pública el debate sobre cómo construir sistemas de confianza para la próxima década.