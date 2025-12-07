Bicicletas y monopatines: la nueva movilidad urbana y los seguros

El costo de asegurar una bicicleta o un monopatín resulta, además, accesible. “En promedio, el valor mensual oscila entre $1.500 y $2.000 por cada $100.000 de suma asegurada, con una vigencia semestral. El monto total se determina mediante la factura de compra o un presupuesto oficial emitido por una bicicletería, lo que garantiza transparencia en la operación. Este tipo de propuestas han encontrado gran recepción, sobre todo entre usuarios de entre 18 y 40 años, quienes ven en la movilidad personal no solo una forma de trasladarse, sino un estilo de vida”, expresó Juan Manuel Serrano, líder Riesgos Varios Suscripción de La Segunda Seguros.