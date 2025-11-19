Secciones
Banco Macro suma un nuevo cajero automático en la localidad de Lastenia
Hace 1 Hs

Banco Macro inauguró un flamante ATM neutral en Avenida América 200 en la localidad de Lastenia, departamento de Cruz Alta, en la ciudad de Banda del Rio Salí.

Este cajero automático está disponible las 24 horas, sumándose a los 256 cajeros automáticos que la entidad posee en la provincia de Tucumán, con el objetivo de mejorar el acceso a los servicios bancarios y brindar mayor comodidad a los clientes y público en general.

El acto de inauguración contó con la presencia del secretario de Gobierno de Banda del Río Salí, Sebastian Luna y el gerente divisional de Banco Macro, Fernando Tabora, entre otros.

Este nuevo equipo permitirá a los vecinos de la ciudad y alrededores realizar las siguientes operaciones:

- Extracciones de dinero en efectivo.

- Consulta de saldos y últimos movimientos.

- Constancia de CBU.

- Transferencias vía CBU.

- Recargas de celular.

- Pago de servicios.

- Pago de Tarjetas de Crédito y préstamos.

- Retirar dinero sin tarjeta de débito.

- Obtener comprobante de pago previsional.

- Gestionar altas o desbloqueos de la clave del Centro de Atención

Telefónica, Banca Internet o la APP Macro

En Banco Macro se trabaja para que la inclusión financiera sea una realidad, por este motivo se lleva adelante en forma responsable el plan de acción apalancado en nuevas tecnologías y nuevas herramientas que vuelven más eficiente y segura la atención hacia nuestros clientes.

Con esta inauguración, Banco Macro no sólo crece y se amplía, sino que también continúa modernizando sus equipos a lo largo de todo el país, reafirmando su compromiso con la innovación y la mejora continua.

Banco Macro tiene el 79% de sus sedes en el interior del país. En la actualidad hay 143 localidades donde, entre sucursales y cajeros automáticos, constituye la única presencia bancaria.

En la provincia de Tucumán en particular, hay 24 localidades con presencia exclusiva de Banco Macro.

En la actualidad, Banco Macro cuenta con un total de 2067 cajeros automáticos, siendo la entidad privada con la mayor cantidad de ATM en el país.

Sumando tecnología para nuestras comunidades, nos alineamos con nuestro propósito: cercanía, protagonismo, agilidad y orgullo.

Pensá en Grande, Pensá en Macro.

