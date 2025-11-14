Tras el acuerdo comercial con Estados Unidos, el dólar oficial bajó y se vendió a $1.425 en el BNA

El alineamiento del presidente Javier Milei con la política de su par estadounidense, Donald Trump, quedó en el histórico acuerdo bilateral, anunciado ayer por la Casa Blanca que, según el comunicado, tiende a “fortalecer y equilibrar la relación económica” entre la Argentina y los Estados Unidos. Asimismo, contribuirá a “profundizar la cooperación bilateral en materia de comercio e inversiones” en lo que el gobierno estadounidense tildó como una “alianza estratégica”. El entendimiento se anunció tras el encuentro en Washington entre el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, y el canciller argentino Pablo Quirno. El acuerdo comercial y de inversiones consta de 11 puntos principales: