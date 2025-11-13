Imprudencia en Bella Vista: un conductor filmaba videos circulando a más de 170 km/h y con su hijo sin cinturón

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) detectó a un conductor de Bella Vista que publicó en sus redes sociales una serie de videos en los que se lo ve circulando a más de 170 kilómetros por hora en auto y a más de 100 kilómetros por hora en moto.
En una de las grabaciones, además, el hombre se filmó mientras viajaba con su hijo menor de edad en el asiento delantero, sin cinturón de seguridad ni ningún tipo de protección.
Tras recibir varias denuncias, el organismo nacional intervino y solicitó a la jurisdicción correspondiente la suspensión de la Licencia Nacional de Conducir del infractor.
Según informó la ANSV, el conductor será citado para realizar evaluaciones psicofísicas y psicotécnicas, con el objetivo de determinar si se encuentra en condiciones de volver a conducir en la vía pública.
Imprudencia al volante
Desde el organismo recordaron que el exceso de velocidad incrementa el riesgo de siniestros viales y pone en peligro tanto a los ocupantes del vehículo como a los demás usuarios de la vía.
Además, remarcaron que el uso del cinturón de seguridad es obligatorio por ley, y que los menores de 10 años deben viajar en el asiento trasero con el Sistema de Retención Infantil adecuado según su peso y edad.