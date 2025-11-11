Secciones
SociedadActualidad

Buscan una familia adoptiva para un niño de nueve años: “Él dice que quiere tener una mamá y un papá”

Desde el Rupat lanzaron una convocatoria pública para encontrar un hogar para 3l pequeño. Psicólogas y trabajadoras sociales explicaron los requisitos y el proceso para postularse.

Hace 1 Hs

El Registro Único de Postulantes a la Adopción de Tucumán (Rupat) lanzó una nueva convocatoria pública, la cuarta del año, para encontrar una familia para Martín, un niño de nueve años que sueña con tener un hogar propio. La búsqueda se abrió porque, según explicaron desde el organismo, no se encontraron perfiles compatibles entre las personas actualmente inscriptas.

“Martín es un niño como cualquier otro de su edad: va a la escuela, le gusta jugar a la pelota, es alegre y muy compañero”, contó a LA GACETA la psicóloga Pilar Leoni Aragón, integrante del equipo. “Tiene un pequeño retraso moderado, y está en proceso de diagnóstico definitivo. Pero eso no le impide disfrutar, compartir y participar activamente en su entorno. Es un chico autónomo y sociable, aunque al principio puede mostrarse tímido hasta que gana confianza”, detalló.

Leoni explicó que el niño mantiene vínculo con su hermano, quien ya vive con una familia guardadora. “Él nos dice claramente que quiere tener una mamá y un papá, que quiere poder jugar al fútbol, salir de paseo, compartir momentos. Está con ganas y con esperanza de conocer una familia que lo reciba y lo acompañe”, agregó.

Para el Rupat, encontrar una familia no se trata solo de cubrir necesidades materiales, sino de garantizar un entorno afectivo y estable. “Todo niño necesita sentirse mirado de manera especial -señaló Leoni-. En una familia, el niño puede desarrollar su confianza, sentirse aceptado, querido, y eso impacta directamente en su bienestar emocional y en sus capacidades”.

IMAGEN ILUSTRATIVA IMAGEN ILUSTRATIVA

Por su parte, Lucía Yafar, trabajadora social del Rupat, explicó cómo es el proceso para las familias interesadas en postularse. “El trámite no es complicado, ni burocrático como muchos piensan. Existen varios mitos en torno a la adopción: que hay que tener casa propia, mucho dinero o contactos, y nada de eso es cierto. Cualquier persona o pareja que cumpla con los requisitos básicos puede iniciar el proceso”, señaló.

Los interesados deben enviar un mensaje de WhatsApp al 3813463577, desde donde se les enviará un enlace para participar de una charla informativa virtual. Luego se coordina una entrevista presencial, de aproximadamente una hora, y se inicia la evaluación de las capacidades parentales adoptivas.

“Evaluamos aspectos emocionales, vinculares, la disponibilidad afectiva y la comprensión del compromiso que implica la adopción. No hay sobreexigencias. El ingreso económico solo debe permitir cubrir las necesidades del niño, y la vivienda puede ser alquilada, prestada o propia. Lo importante es la disposición a brindar amor, contención y estabilidad”, aclaró Yafar.

Actualmente, el registro provincial cuenta con 48 postulantes activos, una cifra menor a la de años anteriores. “A nivel nacional se observa una tendencia a la baja, porque muchas personas hoy deciden no tener hijos o postergan esa decisión. Y eso también repercute en la cantidad de postulantes para adopción”, explicó la trabajadora social.

Desde el Rupat aclararon que cada proceso de adopción está acompañado por un equipo interdisciplinario. “Ser mamá o papá adoptivo es un camino lleno de emociones y desafíos, y nadie lo transita solo. El acompañamiento profesional está garantizado en todas las etapas”, remarcaron.

Sobre Martín, Leoni concluyó: “Es un niño muy querido en su hogar convivencial. Cuando llega un nuevo compañero, él es el primero en acercarse, en recibirlo, en hacerlo sentir parte. Está listo para integrarse a una familia que lo elija y lo mire como su hijo. Ojalá pronto llegue esa familia que tanto espera”.

Cómo postularse:
Los interesados pueden comunicarse con el Rupar (Crisóstomo Álvarez 500, San Miguel de Tucumán) al 3813463577 (WhatsApp).
El proceso inicia con una charla informativa y una evaluación de las capacidades adoptivas.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Los docentes y no docentes de la UNT inician mañana un paro por 72 horas
1

Los docentes y no docentes de la UNT inician mañana un paro por 72 horas

Preocupación por la salud de Palito Ortega: canceló shows y su hija confirmó que sigue muy dolorido
2

Preocupación por la salud de "Palito" Ortega: canceló shows y su hija confirmó que "sigue muy dolorido"

Dua Lipa, totalmente “argentinizada” en Buenos Aires
3

Dua Lipa, totalmente “argentinizada” en Buenos Aires

Tensiones por la reforma electoral: mientras Acevedo habla de avanzar y buscar consensos, Monteros y Mansilla piden un debate profundo
4

Tensiones por la reforma electoral: mientras Acevedo habla de avanzar y buscar consensos, Monteros y Mansilla piden un debate profundo

El tiempo en Tucumán: anuncian mucho calor antes de la vuelta de las lluvias
5

El tiempo en Tucumán: anuncian mucho calor antes de la vuelta de las lluvias

Puja por el poder: la interna, la justicia y el día después
6

Puja por el poder: la interna, la justicia y el día después

Más Noticias
Puja por el poder: la interna, la justicia y el día después

Puja por el poder: la interna, la justicia y el día después

Alerta meteorológica amarilla: tormentas intensas avanzan desde el centro hacia el norte del país

Alerta meteorológica amarilla: tormentas intensas avanzan desde el centro hacia el norte del país

Preocupación por la salud de Palito Ortega: canceló shows y su hija confirmó que sigue muy dolorido

Preocupación por la salud de "Palito" Ortega: canceló shows y su hija confirmó que "sigue muy dolorido"

Los docentes y no docentes de la UNT inician mañana un paro por 72 horas

Los docentes y no docentes de la UNT inician mañana un paro por 72 horas

El tiempo en Tucumán: anuncian mucho calor antes de la vuelta de las lluvias

El tiempo en Tucumán: anuncian mucho calor antes de la vuelta de las lluvias

La UNT presentó una propuesta de formación para consolidar su liderazgo institucional

La UNT presentó una propuesta de formación para consolidar su liderazgo institucional

Tensiones por la reforma electoral: mientras Acevedo habla de avanzar y buscar consensos, Monteros y Mansilla piden un debate profundo

Tensiones por la reforma electoral: mientras Acevedo habla de avanzar y buscar consensos, Monteros y Mansilla piden un debate profundo

El aeropuerto de Tafí del Valle, otra obra postergada desde hace un siglo

El aeropuerto de Tafí del Valle, otra obra postergada desde hace un siglo

Comentarios