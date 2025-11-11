Buscan una familia adoptiva para un niño de nueve años: “Él dice que quiere tener una mamá y un papá”

“Martín es un niño como cualquier otro de su edad: va a la escuela, le gusta jugar a la pelota, es alegre y muy compañero”, contó a LA GACETA la psicóloga Pilar Leoni Aragón, integrante del equipo. “Tiene un pequeño retraso moderado, y está en proceso de diagnóstico definitivo. Pero eso no le impide disfrutar, compartir y participar activamente en su entorno. Es un chico autónomo y sociable, aunque al principio puede mostrarse tímido hasta que gana confianza”, detalló.