Buscan una familia adoptiva para un niño de nueve años: “Él dice que quiere tener una mamá y un papá”

El Registro Único de Postulantes a la Adopción de Tucumán (Rupat) lanzó una nueva convocatoria pública, la cuarta del año, para encontrar una familia para Martín, un niño de nueve años que sueña con tener un hogar propio. La búsqueda se abrió porque, según explicaron desde el organismo, no se encontraron perfiles compatibles entre las personas actualmente inscriptas.
“Martín es un niño como cualquier otro de su edad: va a la escuela, le gusta jugar a la pelota, es alegre y muy compañero”, contó a LA GACETA la psicóloga Pilar Leoni Aragón, integrante del equipo. “Tiene un pequeño retraso moderado, y está en proceso de diagnóstico definitivo. Pero eso no le impide disfrutar, compartir y participar activamente en su entorno. Es un chico autónomo y sociable, aunque al principio puede mostrarse tímido hasta que gana confianza”, detalló.
Leoni explicó que el niño mantiene vínculo con su hermano, quien ya vive con una familia guardadora. “Él nos dice claramente que quiere tener una mamá y un papá, que quiere poder jugar al fútbol, salir de paseo, compartir momentos. Está con ganas y con esperanza de conocer una familia que lo reciba y lo acompañe”, agregó.
Para el Rupat, encontrar una familia no se trata solo de cubrir necesidades materiales, sino de garantizar un entorno afectivo y estable. “Todo niño necesita sentirse mirado de manera especial -señaló Leoni-. En una familia, el niño puede desarrollar su confianza, sentirse aceptado, querido, y eso impacta directamente en su bienestar emocional y en sus capacidades”.
Por su parte, Lucía Yafar, trabajadora social del Rupat, explicó cómo es el proceso para las familias interesadas en postularse. “El trámite no es complicado, ni burocrático como muchos piensan. Existen varios mitos en torno a la adopción: que hay que tener casa propia, mucho dinero o contactos, y nada de eso es cierto. Cualquier persona o pareja que cumpla con los requisitos básicos puede iniciar el proceso”, señaló.
Los interesados deben enviar un mensaje de WhatsApp al 3813463577, desde donde se les enviará un enlace para participar de una charla informativa virtual. Luego se coordina una entrevista presencial, de aproximadamente una hora, y se inicia la evaluación de las capacidades parentales adoptivas.
“Evaluamos aspectos emocionales, vinculares, la disponibilidad afectiva y la comprensión del compromiso que implica la adopción. No hay sobreexigencias. El ingreso económico solo debe permitir cubrir las necesidades del niño, y la vivienda puede ser alquilada, prestada o propia. Lo importante es la disposición a brindar amor, contención y estabilidad”, aclaró Yafar.
Actualmente, el registro provincial cuenta con 48 postulantes activos, una cifra menor a la de años anteriores. “A nivel nacional se observa una tendencia a la baja, porque muchas personas hoy deciden no tener hijos o postergan esa decisión. Y eso también repercute en la cantidad de postulantes para adopción”, explicó la trabajadora social.
Desde el Rupat aclararon que cada proceso de adopción está acompañado por un equipo interdisciplinario. “Ser mamá o papá adoptivo es un camino lleno de emociones y desafíos, y nadie lo transita solo. El acompañamiento profesional está garantizado en todas las etapas”, remarcaron.
Sobre Martín, Leoni concluyó: “Es un niño muy querido en su hogar convivencial. Cuando llega un nuevo compañero, él es el primero en acercarse, en recibirlo, en hacerlo sentir parte. Está listo para integrarse a una familia que lo elija y lo mire como su hijo. Ojalá pronto llegue esa familia que tanto espera”.
Cómo postularse:
Los interesados pueden comunicarse con el Rupar (Crisóstomo Álvarez 500, San Miguel de Tucumán) al 3813463577 (WhatsApp).
El proceso inicia con una charla informativa y una evaluación de las capacidades adoptivas.