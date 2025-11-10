La tecnología convierte al productor tradicional en un pionero digital y mejora el rendimiento en el campo

Ese crecimiento, aseguró, implicó un cambio profundo dentro de la empresa. “Antes contratábamos técnicos, comerciales y financieros. Hoy sumamos analistas de datos, ingenieros agrónomos y mecatrónicos. Las máquinas vienen equipadas con sensores que entregan información en tiempo real. Nuestro desafío es interpretar esos datos y transformarlos en decisiones rentables”, señaló López Osa, que reconoció que uno de los grandes retos fue derribar las barreras culturales frente a la adopción tecnológica. “El impacto es enorme, pero había resistencia a usarla. No solo en el campo: en todos los sectores. La clave ahora es la usabilidad. Tenemos máquinas muy equipadas, pero productores que todavía no aprovechan todo su potencial. Esa brecha es lo que más trabajamos día a día”, agregó.