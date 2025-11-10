La tecnología convierte al productor tradicional en un pionero digital y mejora el rendimiento en el campo

“La tecnología dejó de ser una opción: hoy es el camino para sobrevivir.” La frase de Luciana López Osa, CEO del Grupo Zafra, sintetiza el nuevo paradigma del agro tucumano: un sector que combina tradición productiva e innovación digital. En diálogo con la periodista Carolina Servetto, durante el capítulo sobre Campo y Agroindustria del ciclo “Encuentros LA GACETA”, la empresaria analizó cómo la innovación, los datos y la educación tecnológica se convirtieron en herramientas clave para sostener la competitividad y repensar la producción.
“Zafra tiene 45 años en el mercado y nació con la historia de la mecanización de la caña de azúcar”, contó López Osa. “Somos una empresa familiar, de segunda generación. Mi padre fue un gran precursor en la industria azucarera. Cuando falleció, hace tres años, decidimos formar el Grupo Zafra y redefinir la visión de la compañía”, relató.
El grupo, que comenzó ligado a la caña, amplió su alcance hacia nuevos cultivos y servicios. “A través de la marca John Deere hoy ofrecemos soluciones para granos, limón, papa y otros cultivos regionales. Además, comercializamos paneles solares, drones y sistemas de riego por pivote. Todo converge en la tecnología y en el uso de los datos para ayudar al productor a ser más eficiente”, explicó.
Ese crecimiento, aseguró, implicó un cambio profundo dentro de la empresa. “Antes contratábamos técnicos, comerciales y financieros. Hoy sumamos analistas de datos, ingenieros agrónomos y mecatrónicos. Las máquinas vienen equipadas con sensores que entregan información en tiempo real. Nuestro desafío es interpretar esos datos y transformarlos en decisiones rentables”, señaló López Osa, que reconoció que uno de los grandes retos fue derribar las barreras culturales frente a la adopción tecnológica. “El impacto es enorme, pero había resistencia a usarla. No solo en el campo: en todos los sectores. La clave ahora es la usabilidad. Tenemos máquinas muy equipadas, pero productores que todavía no aprovechan todo su potencial. Esa brecha es lo que más trabajamos día a día”, agregó.
El Centro de Soluciones Conectadas de Zafra procesa actualmente datos de más de 300 máquinas activas. “Parece un aeropuerto: recibimos información constante. Analizamos consumo de combustible, rendimiento, trazabilidad y eficiencia. Todo se puede ver desde el celular, a través del Operation Center, la plataforma gratuita de John Deere. Así el productor puede tomar decisiones en tiempo real”, contó.
El desafío, explicó López Osa, no pasa solo por incorporar tecnología, sino por lograr que los productores se apropien de la información. “Hay una generación que todavía siente que los datos son fríos o difíciles de entender. Pero una vez que comprueban cómo esa información puede hacerles ganar dinero o ahorrar insumos, cambian completamente su mirada. La tecnología deja de ser una amenaza y pasa a ser una aliada”, reflexionó.
En los últimos años, el grupo también rediseñó su modelo de atención al cliente. “Antes vendíamos caballos de fuerza. Hoy vendemos conocimiento. Ya no se trata solo de un precio y una firma: ahora intervienen ingenieros y técnicos que ayudan al productor a entender qué necesita, qué datos puede obtener y cómo usarlos para mejorar su rentabilidad”, explicó.
Educación, innovación y futuro
Consultada sobre los próximos pasos, López Osa destacó la formación y la educación tecnológica como pilares estratégicos. “Estamos trabajando con universidades para crear programas de capacitación en agricultura digital. Tenemos la responsabilidad de formar a los futuros usuarios y a los equipos técnicos que van a manejar esta nueva era del campo”, sostuvo.
La empresaria consideró que la educación es el puente entre el campo tradicional y el campo del futuro. “No se trata de reemplazar saberes, sino de complementarlos. El productor tucumano tiene un conocimiento profundo de la tierra y del cultivo. Lo que proponemos es sumarle la lectura de datos, la interpretación de mapas y el uso de herramientas digitales para potenciar su experiencia”, explicó. “Colaboramos con la Estación Experimental Obispo Colombres y con el INTA para identificar dónde la tecnología puede destrabar valor. El diálogo entre ciencia, empresa y productor es esencial para seguir creciendo”, añadió.
Antes de despedirse, López Osa dejó una reflexión sobre el presente económico. “No fue un año fácil para la venta de maquinaria, pero sí para la venta de tecnología. En los años difíciles es cuando más hay que invertir en innovación. Este es el año de la tecnología: el año en el que el campo entendió que los datos también son una forma de sembrar. En Zafra ya no vendemos fierros: vendemos información, eficiencia y valor”, concluyó.
Esta edición de Encuentros La Gaceta sobre Campo y Agroindustria contó con el acompañamiento de empresas e instituciones destacadas del sector: Apronor (Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte), Arca Continental Argentina, EEAOC (Estación Experimental AgroIndustrial Obispo Colombres), Grupo Zafra, INGENIOS, IPAAT (Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán), Movimiento CREA, Paltas del Timbó, RICSA S.A, SRT (Sociedad Rural de Tucumán), TS OASIS y Zamora Citrus