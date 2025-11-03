Secciones
Banco Macro informa que habrá cambios en la atención del Centro Único de Pagos
Banco Macro informa que desde el lunes 3 de noviembre habrá cambios en la atención del Centro Único de Pagos, ya que traslada su atención al local ubicado sobre la calle San Martín 859, en San Miguel de Tucumán.

La nueva sucursal es exclusiva para la atención de jubilados y pensionados y su horario de atención es de 8 a 13.

Los clientes contarán con siete cajas de atención al público, ocho cajeros automáticos para retiro de dinero en efectivo, pagos, transferencias y consultas, operativos las 24 horas, los 365 días del año.

También podrán acceder a una Terminal de Autogestión - TAG y dos Gurú para gestión de claves. Asimismo, tienen siete puestos de atención comercial.

Una sucursal moderna que cuenta con más confort y servicios exclusivos para nuestros jubilados y pensionados.

Banco Macro tiene el 79% de sus sedes en el interior del país. En Tucumán en particular hay 23 localidades con presencia única de Banco Macro.

En la actualidad, Banco Macro posee un total de 2.067 cajeros automáticos, siendo la entidad privada con la mayor cantidad de ATM en el país.

Sumando tecnología para nuestras comunidades, nos alineamos con nuestro propósito: cercanía, protagonismo, agilidad y orgullo.

Acompañamos a las personas a Pensar en Grande, Pensar en Macro.

Banco Macro
