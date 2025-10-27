Este simple cambio en la configuración de tu Android hará que funcione el doble de rápido

Un celular no necesariamente debe cambiarse cuando comienza a funcionar un poco más lento. A veces, no hace falta gastar dinero para conseguir que tu teléfono se encuentre en condiciones óptimas, sino más bien entrar al apartado de configuración y hacer un pequeño ajuste.
Si tu Android comenzó a mostrar fallas en la velocidad de respuesta, quizás la solución sea más sencilla de lo que pensás. Se trata de una configuración oculta pero que puede cambiar rotundamente la fluidez del celular: la velocidad de animación.
¿Qué es la velocidad de animación?
La velocidad de animación en un celular es la rapidez con la que se muestran los efectos visuales, como el deslizamiento de pantallas o la apertura de aplicaciones. Dicha velocidad puede ser mayor o menor, lo que cambia notablemente la experiencia de uso en el teléfono, ya que hace que dicho proceso sea más o menos lento.
Ajustar la velocidad de las animaciones es un método rápido, sencillo y totalmente gratuito, para que el funcionamiento de tu celular no vuelva a darte dolor de cabeza. Desde el medio especializado ZDNET proporcionaron una guía sobre cómo hacerlo.
Cómo cambiar la velocidad de tu animación
Lo que necesitarás : un dispositivo Android y la contraseña/PIN/patrón de tu pantalla de bloqueo para habilitar las Opciones de desarrollador.
1. Habilitar las opciones de desarrollador
Para acceder a la configuración de velocidad de animación, primero debés habilitar las Opciones de desarrollador. Estas opciones contienen una lista de ajustes de rendimiento y específicos de la interfaz de usuario que suelen estar ocultos por defecto, ya que están pensados para, justamente, desarrolladores.
Para activarlo, abrí Ajustes > desplázate hasta Acerca del teléfono > pulsá Información de software > y apretá el número de compilación siete veces. Si es la primera vez que lo hacés, tu teléfono debería mostrar una señal que te indica cuántas veces más debes pulsar el texto.
Si se hace correctamente, se habilitarán las Opciones de desarrollador, a las que puedes acceder volviendo a la página de configuración predeterminada y navegando hasta la parte inferior de la lista.
2. Ajustar la velocidad de la animación
Ahora que has descifrado el código para acceder a las opciones de desarrollador, verás una larga lista de ajustes, opciones y conmutadores. No te intimides; solo estamos aquí para una cosa: la sección "Dibujo". Desplázate por la lista hasta encontrarla.
Desde allí, verás tres configuraciones de escala de animación:
Escala de animación de ventanas: la velocidad de las aplicaciones y las ventanas emergentes.
Escala de animación de transición: la velocidad de movimiento entre los paneles de la pantalla de inicio y dentro de las aplicaciones.
Escala de duración del animador: la velocidad de las animaciones generales de la interfaz de usuario, como abrir y cerrar aplicaciones, desbloquear el teléfono, etc.
Tocá cada uno y cambiá la escala de 1x (predeterminado) a 0,5x. Cuanto menor sea el número, más rápido se ejecutará la animación.
Si no querés ninguna animación en tu teléfono, también podés establecer el valor en "desactivado".
En este punto, deslizá el dedo por el teléfono, realizá tus actividades habituales y observá si notás un cambio en la velocidad. Si seguís os pasos anteriores, tu teléfono debería ser más ágil y responder mejor