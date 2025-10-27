Este simple cambio en la configuración de tu Android hará que funcione el doble de rápido

¿Qué es la velocidad de animación?

La velocidad de animación en un celular es la rapidez con la que se muestran los efectos visuales, como el deslizamiento de pantallas o la apertura de aplicaciones. Dicha velocidad puede ser mayor o menor, lo que cambia notablemente la experiencia de uso en el teléfono, ya que hace que dicho proceso sea más o menos lento.