Monteros Vóley y Tucumán de Gimnasia se miden por el tercer puesto de la Supercopa ACLAV

Desde las 18, el “Naranja” y el “Lobo” se enfrentarán por el tercer puesto de la Supercopa ACLAV, en el Polideportivo Gorki Grana.

Hace 1 Hs

El voleibol tucumano volverá a tener hoy un duelo de alto vuelo. Monteros Vóley y Tucumán de Gimnasia jugarán desde las 18, en el Polideportivo Gorki Grana de Morón, el partido por el tercer puesto de la Supercopa ACLAV.

Ambos llegan tras duras semifinales. El “Lobo” cayó 3-1 ante Ciudad Vóley, con parciales de 25-21, 22-25, 25-19 y 25-21.

 En tanto, el “Naranja” perdió también 3-1 frente a San Lorenzo, en un cruce cerrado (25-19, 23-25, 25-20 y 25-21). 

Así el duelo será a partir de las 18, y será trasmitido por Fox Sports. Vale mencionar que la final se jugará entre San Lorenzo y Ciudad Vóley a partir de las 21.

