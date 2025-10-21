Buscan sancionar una ley para ayudar a las personas “sobreendeudadas”: cómo funcionaría la “Ley de Segunda Oportunidad”

El sobreendeudamiento se ha convertido en una de las principales problemáticas económicas del país. Según estimaciones recientes, más de 11 millones de argentinos viven con deudas que superan ampliamente sus ingresos.
La mayoría contrajo créditos para cubrir gastos básicos, como alimentos, alquileres o servicios esenciales, lo que ha dejado a miles de hogares en situación de extrema vulnerabilidad financiera.
Qué propone la Ley de Segunda Oportunidad
El proyecto, denominado “Ley de Segunda Oportunidad”, busca crear un procedimiento judicial especial para ayudar a personas físicas —no empresas— que se encuentran en una situación de sobreendeudamiento crónico.
Su objetivo principal es ofrecer una salida legal y ordenada para quienes no pueden cumplir con sus obligaciones financieras, permitiéndoles reorganizar sus deudas, negociar nuevos planes de pago o, en los casos más extremos, cancelar las obligaciones impagables, dándoles así la posibilidad de un nuevo comienzo económico.
Un proyecto que espera desde 2015
La iniciativa se presenta bajo la denominación S-2877/15 y establece un “Régimen de Sobreendeudamiento para Pequeños Deudores”. Aunque fue presentada en 2015, su tratamiento ha sido postergado en el Congreso y distintos sectores del peronismo buscan ahora reactivarla.
El régimen está dirigido a personas con ingresos que no superen los 20 salarios mínimos y deudas totales inferiores al 300% de sus ingresos mensuales. Para acceder, el solicitante deberá presentarse voluntariamente y demostrar que actuó de buena fe al contraer sus obligaciones.
Dos caminos posibles para resolver las deudas
El proyecto establece dos procedimientos principales para regularizar la situación financiera de los deudores:
1. Conciliación extrajudicial
Pensada para quienes aún tienen capacidad de reorganizar sus finanzas. Permite negociar directamente con los acreedores un plan de pagos de hasta siete años, con la posibilidad de aplicar quitas, refinanciación o plazos extendidos.
Si no se logra un acuerdo, un síndico judicial puede intervenir y proponer un nuevo plan.
2. Restablecimiento judicial
Dirigida a los casos más graves, en los que el deudor no puede afrontar ningún plan de pagos. En estas situaciones, un juez puede ordenar la venta de los bienes embargables para pagar a los acreedores.
Una vez completado el proceso, las deudas restantes pueden ser canceladas definitivamente, evitando que los acreedores sigan reclamando los montos impagos.
Protección de bienes esenciales: la vivienda no se toca
Uno de los puntos más destacados del proyecto es la protección de los bienes esenciales para la vida y el trabajo del deudor.
Durante el proceso judicial, no se pueden embargar ni vender bienes necesarios para el sustento, como herramientas de trabajo, vehículos de uso laboral o, especialmente, la vivienda familiar única.
Una oportunidad para recomenzar
La llamada Ley de Segunda Oportunidad busca ofrecer un marco de justicia financiera para quienes, sin ser irresponsables, quedaron atrapados por créditos impagables, tasas altísimas o la pérdida de poder adquisitivo.
De aprobarse, representaría un cambio histórico en la legislación argentina, brindando una alternativa real para que millones de personas puedan salir del ahogo financiero y reconstruir su estabilidad económica.