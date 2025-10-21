Secciones
Horóscopo chino: los signos en peligro con el dinero y el amor

La especialista en los astros llamó la atención de un grupo en particular de personas para la segunda quincena del mes.

Ludovica Squirru, la especialista en horóscopo chino Ludovica Squirru, la especialista en horóscopo chino La Nación
Hace 1 Hs

Octubre ya entró en su segunda quincena y esto significa importantes cambios en cada uno de los signos del horóscopo chino. Ludovica Squirru adelantó qué grupo de personas correrá diferentes riesgos, como en el amor, el dinero, pero principalmente en el trabajo.

Este conflicto astral impactará en varios aspectos de la vida cotidiana de los 12 signos del zodíaco chino, afectando desde las relaciones amorosas hasta el bienestar general.

Horóscopo chino: cómo será la segunda quincena de octubre para cada signo, según Ludovica Squirru

Las predicciones ofrecidas para este periodo, basadas en la visión de Squirru, destacan cómo esta energía cambiante puede influir en el equilibrio emocional, las decisiones laborales y las interacciones sociales de cada signo.

Horóscopo chino: qué signos corren riesgo en el dinero y el amor, según Ludovica Squirru

Serpiente: “Tengan cuidado de no quedar atrapados en la batalla energética entre el Perro y el Dragón. Sean precavidos en las cuestiones amorosas y dejen los compromisos o casamientos para más adelante. Podrían conocer a alguien nuevo en los próximos días y meterse en problemas. La comunicación será la clave”.

Caballo: “Habrá problemas económicos menores, pero en general será un buen cierre de mes y podrán mejorar las relaciones con su familia y amigos. Los caballos de más edad podrían ganarse enemigos por arrebatos de soberbia y hasta de violencia; tengan paciencia”.

Mono: “Deberán tener cuidado el 19 de octubre, porque ese día los afectará el choque de energías entre el Perro y el Dragón. No hagan nada importante en esa fecha como firmar documentos, abrir cuentas o comenzar nuevos negocios”.

