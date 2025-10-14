Javier Milei llegó a Washington y se reunirá con Donald Trump en la Casa Blanca

El presidente Javier Milei y su comitiva arribaron en la madrugada de este martes a Washington para sellar la alianza estratégica con Estados Unidos. El mandatario argentino será recibido por Donald Trump en la Casa Blanca, en una reunión que marcará un fuerte respaldo político del líder norteamericano a pocos días de las elecciones legislativas en el país.
Después de más de diez horas de vuelo, el avión que trasladó a la delegación oficial aterrizó a las 0.16 (hora local) en la base Andrews, en Maryland. Cerca de una hora más tarde, bajo una leve llovizna, el grupo se trasladó a Blair House, la residencia oficial de huéspedes presidenciales de Estados Unidos, un sitio con casi dos siglos de historia y habitual escenario de encuentros diplomáticos de alto nivel.
Si bien existe expectativa por nuevos avances en la relación bilateral —que incluye cuestiones comerciales, inversiones y posibles acuerdos financieros con el Tesoro estadounidense—, una fuente gubernamental consultada por el diario Lanacion.com adelantó que no se prevén anuncios de gran magnitud tras el encuentro en la Casa Blanca.
“Esperamos más apoyos, pero no entraremos en convenios, que quedarán para un poco más adelante”, agregó un alto funcionario del Ejecutivo, quien destacó además que las negociaciones por un acuerdo arancelario “están muy cerca de concretarse”. “Falta muy poquito”, indicó, al tiempo que consideró que “la reunión bilateral puede cambiar algunas dinámicas”.
El eventual acuerdo comercial con Estados Unidos contemplaría la reducción o eliminación de aranceles, actualmente fijados en un 10% por la tarifa base universal que implementó Donald Trump, para varios productos argentinos. Equipos técnicos de ambos países vienen trabajando desde hace meses con el objetivo de lograr beneficios concretos en materia de comercio exterior.
En la víspera del encuentro, previsto para las 14 de Argentina, Milei mantuvo un tono prudente respecto de los resultados que podría dejar la reunión con su par estadounidense, aunque reconoció que crecen las expectativas por el desembarco de nuevas inversiones norteamericanas en la Argentina.
“No tenemos una agenda monotemática, sino con múltiples temas. Los mismos serán parte de los anuncios en la medida en que se cierra cada uno. Hay que ser muy puntilloso y cuidadoso. Aquellas cosas que ya están cerradas se anunciarán y quedarán pendientes las que les falte poner el moño”, explicó el presidente en diálogo con radio El Observador.
“Habrá una avalancha de dólares. Nos van a salir los dólares hasta por las orejas”, anticipó el mandatario días atrás, al referirse a las inversiones que podrían materializarse en distintos sectores de la economía argentina.
Milei en el Salón Oval de la Casa Blanca
La reunión en el Salón Oval sufrió un retraso de dos horas, debido a que Donald Trump regresará más tarde de lo previsto de su viaje relámpago a Israel y Egipto. Su arribo a Washington está programado para las 2.50 (hora local, las 3.50 en Argentina).
Este encuentro en la Casa Blanca se produce luego del respaldo que el gobierno estadounidense ya había manifestado con la reunión que ambos mandatarios mantuvieron en Nueva York el mes pasado, además del apoyo financiero acordado entre el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el equipo económico encabezado por el ministro Luis Caputo. Ese auxilio permitió estabilizar el dólar en medio de un contexto de volatilidad cambiaria.
La comitiva argentina está integrada por Caputo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili. A ellos se suman el canciller Gerardo Werthein, ya instalado en Washington, y el embajador Alec Oxenford. Todos participarán del encuentro, que tendrá formato 1+6.
Por el lado estadounidense estarán presentes el secretario de Estado, Marco Rubio; Bessent; la jefa de Gabinete, Susie Wiles; el representante comercial Jamieson Greer y otros dos funcionarios que no fueron identificados.
Según la agenda difundida por la Casa Blanca, ambos presidentes se saludarán a las 13 ante los medios, y luego mantendrán un almuerzo de trabajo en la sala de Gabinete, sin acceso a la prensa, con una duración estimada de dos horas.
Milei se convertirá así en el segundo mandatario latinoamericano en ser recibido oficialmente por Donald Trump desde el inicio de su segundo mandato, el 20 de enero pasado, tras el encuentro con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. El líder republicano llega a esta reunión tras un viaje a Medio Oriente, donde logró un acuerdo de paz entre Israel y Hamas que incluyó la liberación de tres rehenes argentinos.