La ciudad noruega donde el sol nunca amanece y la depresión es sorprendentemente baja

Tromsø es una isla pequeña, aproximadamente del mismo tamaño que Manhattan, en Estados Unidos, y alberga aproximadamente 70.000 habitantes, lo que la convierte en la segunda ciudad más poblada al norte del Círculo Polar Ártico. A pesar de no tener un tamaño significativo, Tromsø es un suburbio como cualquier otro. Este dispone de todo lo que una persona podría “necesitar” para vivir en la ciudad y así, en los paseos por este remoto lugar podrás encontrar una gran variedad de comodidades como un centro comercial, tres calles comerciales principales y algunas salas de cine, pero nada extra. Sin embargo las montañas y un horizonte casi infinito le dan un aspecto un poco aislado y salvaje.