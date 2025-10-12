Secciones
Los posteos que hizo la madre del nene que estaba desaparecido en Córdoba días antes de ser asesinada

Luna Giardina recibió un disparo y fue atacada junto a su madre, Mariel Zamudio. Según la Justicia, el agresor sería su expareja, quien está acusado de secuestrar a su hijo de cinco años.

Los posteos que hizo la madre del nene que estaba desaparecido en Córdoba días antes de ser asesinada
Hace 1 Hs

Un doble femicidio seguido del secuestro de un nene de cinco años conmueve a toda Córdoba. Y una de las víctimas publicó una serie de posteos estremecedores antes de ser asesinada.

Luna Giardina fue atacada este sábado por la mañana en su casa de la localidad de Villa Serrana. También fue asesinada Mariel Zamudio, su madre, y luego fue secuestrado su hijo, P. R.

El principal sospechoso es Pablo Laurta, la expareja de Giardina y el padre del nene de cinco años, fue detenido este domingo depsués de permanecer todo un día prófugo.

Laurta, de nacionalidad uruguaya, había sido denunciado hace tres años por Giardina, quien escapó de Uruguay a Córdoba luego de que intentara ahorcarla, según denunció ante la Justicia. La mujer escapó junto a su hijo, que en aquel momento tenía dos años.

En las últimas horas se conocieron posteos impactantes de la mujer, que parecen estar dedicados directamente al padre de su hijo.

"Todos los psicópatas son asesinos", reza uno de los posteos que compartió en su cuenta personal de Facebook en febrero del año pasado. Pero no es el único que hace referencia a una relación tóxica.



Otro, de hace cinco días, va en el mismo sentido: “Por tu propia salud mental, toma las señales confusas de las personas como un rotundo no”, fue la frase que compartió.

Apenas cuatro días antes del crimen publicó una imagen que daba cuenta de la relación que tenía con Pedro, su hijo que hoy está desaparecido. “Las madres no tienen plan B”, decía la imagen, a la que ella le agregó el siguiente comentario: "Lo más hermoso".

El día anterior a ser asesinada de un disparo, Giardina contó que había obtenido una buena nota en su carrera universitaria relacionada con la agronomía.

“Vamos bien. ¡Qué lindo es llorar de felicidad! Lo que es para uno, siempre, siempre, termina llegando. Gracias a dios", escribió a las 23.46. Doce horas después fue asesinada.

Laurta, por su parte, también tenía una gran actividad en sus redes sociales. Lo señalan como el creador de la cuenta "Varones Unidos", que expone causas de hombres que están en conflicto con sus expareja por la crianza de los hijos.

Si bien no está confirmado que sea el fundador del grupo, lo cierto es que en la cuenta aparece una extensa nota sobre la causa judicial relacionada con Pedro Teodoro Rodríguez.

La nota está titulada como “Cómo la justicia feminista de Córdoba mantiene a un niño secuestrado en Argentina en un contexto de extorsiones y explotación infantil“ y lleva la foto en la que él está junto al nene.

