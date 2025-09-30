Bonos extienden su caída y los ADR pierden hasta 7% en Wall Street: el riesgo país se acercó a 1.200 puntos

Los bonos argentinos en dólares volvieron a registrar bajas este martes, mientras que las acciones de empresas locales que cotizan en Nueva York —los ADR— cayeron hasta un 7%. En paralelo, el riesgo país escaló y se acercó a los 1.200 puntos básicos, su mayor nivel en semanas.
Caída de los bonos argentinos
Los títulos soberanos en moneda extranjera profundizaron la tendencia negativa que vienen mostrando en los últimos días.
Los bonos Globales con legislación extranjera retrocedieron entre 1% y 2,5%.
Los títulos con legislación local acompañaron las bajas, en un contexto de incertidumbre macroeconómica y dudas sobre el rumbo fiscal.
La presión sobre los bonos refleja también la mayor demanda de cobertura en dólares por parte de inversores que buscan protegerse de la volatilidad financiera.
ADR argentinos en Wall Street: pérdidas de hasta 7%
Las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York no escaparon a la tendencia bajista global. Entre las principales caídas se destacaron:
Banco Supervielle (SUPV): -7%
YPF (YPF): -5%
Banco Macro (BMA): -4,8%
Grupo Financiero Galicia (GGAL): -4,5%
Despegar (DESP): -4%
El retroceso de los ADR argentinos responde tanto al mal clima internacional en los mercados emergentes como a factores locales de incertidumbre política y económica.
El riesgo país se acerca a los 1.200 puntos
El riesgo país medido por el índice EMBI+ de JP Morgan se ubicó en torno a los 1.180/1.190 puntos básicos, muy cerca de la barrera de los 1.200 puntos.
Este indicador, que mide la sobretasa que debe pagar Argentina para endeudarse frente a los bonos del Tesoro de EE.UU., se mantiene en niveles altos y refleja la desconfianza de los mercados sobre la sostenibilidad de la deuda.
Factores que explican la caída
La combinación de factores externos e internos explica la tendencia negativa de los activos argentinos:
Mercados internacionales en rojo, con retrocesos en Wall Street y en las bolsas emergentes.
Falta de definiciones económicas en el plano local, que genera mayor cautela en los inversores.
Presión cambiaria y expectativas de inflación que limitan la recuperación de los activos financieros.
Perspectivas para los próximos días
Los analistas coinciden en que la volatilidad continuará mientras no haya señales claras de estabilidad macroeconómica. En ese contexto, los bonos argentinos seguirán siendo sensibles a cualquier novedad política o económica, mientras que los ADR mantendrán una alta correlación con el humor de Wall Street.