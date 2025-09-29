Secciones
Morena Rial quedó nuevamente detenida: la Justicia revocó su excarcelación en la causa por robo

El motivo: no cumplió con las medidas procesales que le habían sido impuestas.

Morena Rial quedó nuevamente detenida: la Justicia revocó su excarcelación en la causa por robo
Hace 1 Hs

La mediática Morena Rial fue detenida nuevamente luego de que la Justicia revocara su excarcelación en la causa por robo agravado. El motivo: no cumplió con las medidas procesales que le habían sido impuestas.

Por qué volvió a prisión Morena Rial

Según el informe del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, Morena Rial:

No asistió al juzgado durante dos semanas.

No presentó certificación de su tratamiento psicológico y psiquiátrico.

No acreditó empleo ni medios de subsistencia.

Ante estos incumplimientos, la Justicia ordenó que vuelva a prisión preventiva.

La causa: robo bajo la modalidad de “escruche”

Morena Rial está acusada de participar en un robo en una vivienda de Villa Adelina el 18 de enero de 2025.

De acuerdo con la investigación, ingresó junto a otras personas a una casa de la calle José María Moreno al 2200, tras forzar una ventana. Sustrajeron joyas, dinero y electrodomésticos.

Luego de tareas de vigilancia, agentes de la Policía bonaerense y la Policía de la Ciudad localizaron a Morena Rial en un hotel de Lavalle y Cerrito, donde había sido detenida por primera vez.

El descargo de Morena Rial en redes sociales

Tras conocerse su nueva detención, Morena Rial compartió en su cuenta de Instagram un posteo en el que replicó el mensaje de su abogado, Alejandro Cipolla:

“Se informa por medio de la presente que @moreerial fue nuevamente detenida, por motivos de no cumplimentar las pautas”, expresó el letrado en una historia que la hija de Jorge Rial republicó en su perfil.

