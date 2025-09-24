Las razones por las que lloramos “de la nada”, según los especialistas

Las razones por las que lloramos repentinamente, según la psicología

Existen una serie de razones por la que muchas veces podemos encontrarnos con las ganas de llorar y no poder atribuirle un motivo. Una de las causas pueden ser el estrés extremo. Esto sucede cuando no logramos enfrentar las presiones del trabajo o los acontecimientos de la vida, dejando que la tensión se acumule. “Reservá un poco de tiempo y preguntate realmente qué es aquello que te está causando tanto estrés y elaborá un plan para poder reducirlo”, destaca Thomas. El estrés excesivo puede ser el detonante de síntomas físicos. Por ello, si esta es tu situación lo mejor es liberar el llanto acumulado. Un estudio publicado en la revista Emotions demostró que el llanto cuando estamos estresados es un modo de aliviar la carga, permitiendo calmarnos y regular el ritmo cardíaco.