El amarillo domina Tucumán: el video primaveral que arrasa en las redes sociales

La cuenta de Instagram @casitadetucuman publicó imágenes que muestran cómo los lapachos se convierten en protagonistas de esta época del año.

Hace 1 Hs

La primavera ya se siente en Tucumán y la ciudad se tiñó de un color inconfundible: el amarillo intenso de los lapachos. Con el inicio de la estación más esperada, las calles, plazas y avenidas se vieron invadidas por la floración de estos árboles que, año tras año, regalan un espectáculo natural difícil de pasar por alto.

En ese contexto, la cuenta de Instagram @casitadetucuman lanzó un video titulado “Amor amarillo para todos”, que rápidamente captó la atención de los usuarios. Las imágenes, acompañadas con el conocido tema de Floricienta, muestran cómo los lapachos se convirtieron en protagonistas de la postal primaveral, desplegando una paleta que llena de vida y alegría cada rincón de la ciudad.

Claro, este fenómeno no pasa desapercibido: cada vez son más las personas que se detienen a fotografiar o grabar a los lapachos en plena floración, compartiendo imágenes que convierten a las redes sociales en una galería colectiva de paisajes tucumanos. 

Es que además de su valor ornamental, se sabe que los lapachos se transformaron en un símbolo de identidad local. Y con todo esto, en primavera Tucumán vibra distinto.

