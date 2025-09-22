Estos son los alimentos que nos hacen más felices, según la ciencia

Uno de los alimentos predilectos cuando estamos tristes o el regalo ideal para cuando deseamos levantarle el ánimo a alguien. Estas elecciones no son accidentales, ya que el chocolate no solo es delicioso sino que está cargado de propiedades que pueden estimular nuestro estado de ánimo. Existen tres componentes contenidos en el chocolate negro que están asociados con el sentimiento de felicidad. Por un lado se encuentra el triptófano, un aminoácido que ayuda al cerebro a producir serotonina; luego hallamos la teobromina, un estimulante que mejora el humor y por último feniletilalanina, otro aminoácido utilizado por nuestro cuerpo para generar dopamina y que actúa como un antidepresivo. Este combo es un gran potenciador del estado de ánimo.