Estos son los alimentos que nos hacen más felices, según la ciencia

Uno de los valores más apreciados a nivel social puede ser la felicidad. Son muchas las personas que en sus actividades diarias buscan sentir aquella satisfactoria experiencia de alegría. Ya sea con terapia, ejercicio o meditación, existen una serie de estrategias a las que acudimos para sentirnos mejor. En esa lista, aunque no lo creamos, nuestra dieta cumple un rol fundamental. Así, existen alimentos que nos hacen más felices que otros.
Lo que comemos puede cumplir un rol importante en cómo nos sentimos. Diversos estudios publicados en la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos han establecido enlaces entre la alimentación y el bienestar mental en el último tiempo. Se ha revelado que existen comidas que pueden incrementar la serotonina en nuestro cerebro. Esta es considerada la “hormona de la felicidad” y es un químico que juega un papel importante en regular nuestro estado de ánimo. De esta manera, los niveles bajos de serotonina pueden causar inestabilidad emocional.
La lista de los alimentos que nos hacen más felices
Si es que deseamos mejorar nuestro estado de ánimo y promover nuestro bienestar mental debemos enfocarnos también en los alimentos que comemos, además de consultar por terapia psicológica. Una lista de alimentos puede ayudarnos a comprender cuáles son los más beneficiosos.
Bananas
Las bananas son esos alimentos que inducen al buen humor aunque de una manera distinta que otras comidas. Aunque este tipo de fruta contiene serotonina, este químico no es capaz de cruzar la barrera hematoencefálica, una especie de filtro que decide qué componentes ingresan a nuestro torrente sanguíneo y llegan por último a nuestro cerebro. Sin embargo, las bananas pueden afectar en nuestro estado de ánimo de otra manera. Nuestro cuerpo necesita de vitamina B6 para sintetizar serotonina, y esta fruta es una gran fuente de este nutriente. Una banana de tamaño promedio contiene 0.4 miligramos de vitamina B6, es decir casi un 25% de nuestra ingesta diaria de este nutriente.
El coco
No solo es delicioso si no que además esta fruta puede levantarnos el ánimo si lo consumimos en sus distintos formatos. El coco es rico en triglicéridos de cadenas medias, los cuales ayudan a aumentar nuestra energía. Un estudio realizado en 2017 sobre animales ha demostrado además que la leche de coco puede ayudar a reducir la ansiedad, aunque las investigaciones son escasas para comprender los vínculos entre este último beneficio.
El café
Para los amantes del café, esta noticia puede animarlos a seguir incorporando su dosis diaria. Un meta-análisis concluyó que el consumo de café está significativamente asociado con menor riesgo de sufrir depresión. Otro pequeño estudio concluyó que el café, tanto cafeinado como descafeinado, mejoró ampliamente el humor de los participantes que aquellos que solo habían consumido placebos de la bebida.
El chocolate negro
Uno de los alimentos predilectos cuando estamos tristes o el regalo ideal para cuando deseamos levantarle el ánimo a alguien. Estas elecciones no son accidentales, ya que el chocolate no solo es delicioso sino que está cargado de propiedades que pueden estimular nuestro estado de ánimo. Existen tres componentes contenidos en el chocolate negro que están asociados con el sentimiento de felicidad. Por un lado se encuentra el triptófano, un aminoácido que ayuda al cerebro a producir serotonina; luego hallamos la teobromina, un estimulante que mejora el humor y por último feniletilalanina, otro aminoácido utilizado por nuestro cuerpo para generar dopamina y que actúa como un antidepresivo. Este combo es un gran potenciador del estado de ánimo.