Efemérides del lunes 22 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?
POR EL MEDIO AMBIENTE. Hoy se celebra el Día Mundial sin Automóvil
Hace 6 Hs

Las efemérides del 22 de septiembre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, lunes, en que se celebra el Día Mundial Sin Automóvil.

La fecha surge como un esfuerzo por resaltar la importancia ambiental de utilizar vías alternativas de transporte al automóvil, responsable de emisiones de gases como el dióxido de carbono que, en el conjunto de los cientos de millones de vehículos que existen en el mundo, empeoran el efecto invernadero, el cual tiene implicancias sobre el cambio climático del planeta. La efeméride surgió en el año 1973, cuando un bloqueo en la exportación de crudo de petróleo por parte de los países de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) a las naciones que apoyaron a Israel en la guerra del Yom Kippur (1973) llevó al encarecimiento del combustible y subrayó la importancia de otras maneras de transportarse.

¿Qué pasó un 22 de septiembre?

1863 – El presidente estadounidense Lincoln pronuncia su discurso de Emancipación.

1868 – Nace el médico e investigador argentino Luis Agote.

1957 – Nace el músico, escritor y actor australiano Nick Cave.

1957 – Nace el activista LGBTQ+ argentino Carlos Jáuregui.

1958 – Nace el tenor italiano Andrea Bocelli, famoso por su popular interpretación de la canción “Vivo per lei”.

1958 – Nace la cantante Joan Jett.

1964 – Nace Fabio Alberti, actor y humorista argentino.

1971 – Carlos Bilardo debuta como director técnico de Estudiantes de La Plata.

1992 – Diego Maradona firma contrato con el Sevilla español luego de 15 meses de suspensión por doping.

1994 – Se estrena la serie Friends, la sitcom más exitosa de todos los tiempos.

2007 – Muere el mimo francés Marcel Marceau.

Se celebra el Día Mundial sin Automóvil, una iniciativa propuesta por la Unión Europea (UE) para crear conciencia sobre la contaminación ambiental.

Se celebra el Día Internacional del Mimo.

