Efemérides del lunes 22 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

La fecha surge como un esfuerzo por resaltar la importancia ambiental de utilizar vías alternativas de transporte al automóvil, responsable de emisiones de gases como el dióxido de carbono que, en el conjunto de los cientos de millones de vehículos que existen en el mundo, empeoran el efecto invernadero, el cual tiene implicancias sobre el cambio climático del planeta. La efeméride surgió en el año 1973, cuando un bloqueo en la exportación de crudo de petróleo por parte de los países de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) a las naciones que apoyaron a Israel en la guerra del Yom Kippur (1973) llevó al encarecimiento del combustible y subrayó la importancia de otras maneras de transportarse.