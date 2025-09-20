Día del Jubilado: ¿por qué se celebra cada 20 de septiembre en Argentina?

Este viernes 20 de septiembre se celebra en Argentina el Día de los Jubilados. Este día, también conocido como el Día del Trabajador Pasivo, recuerda la lucha por los derechos de los jubilados, con el fin de garantizar el acceso a la salud y haberes correspondientes.
El Día del Jubilado en la Argentina se conmemora cada 20 de septiembre en recuerdo a la sanción de la primera ley jubilatoria en el país, un día como hoy, pero de 1904. La jornada celebra y destaca la importancia de aquellas personas que han realizado su retiro, luego de haber efectuado los aportes previsionales.
De acuerdo al artículo 18 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, es el Estado el encargado de garantizar el trabajo digno para que todas las personas puedan acceder a una jubilación a futuro.
La historia detrás del origen del Día del Jubilado en Argentina
Los inicios de esta fecha se remontan al 20 de septiembre de 1904, cuando durante la presidencia de Julio Argentino Roca se sancionó la ley n° 4349, más conocida como la primera normativa de jubilación en la Argentina.
En sus líneas se reconocía el beneficio previsional de los empleados públicos de la Nación, agentes civiles y funcionarios, un hecho sin precedentes en el país. Esta normativa establecía el derecho a acceder a un sistema de aportes jubilatorios, que creaba un fondo con el fin de financiar una suma fija por mes, al momento del retiro del contribuyente.
De esta manera, se fundó la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, orientada a los trabajadores estatales y del sector ferroviario. Con el pasar de los años, otras actividades se sumaron a este sistema, como los gremios bancarios, obreros, aeronáuticos y de prensa. Anteriormente, la seguridad social se encontraba a cargo de las denominadas asociaciones de socorros mutuos.