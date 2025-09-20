Secciones
SociedadActualidad

Día del Jubilado: ¿por qué se celebra cada 20 de septiembre en Argentina?

La conmemoración de esta fecha tiene un origen histórico que se remonta a principios del siglo 20 y continúa siendo relevante.

Cada 20 se septiembre se celebra el Día del Jubilado en Argentina Cada 20 se septiembre se celebra el Día del Jubilado en Argentina Diario Uno
Hace 1 Hs

Este viernes 20 de septiembre se celebra en Argentina el Día de los Jubilados. Este día, también conocido como el Día del Trabajador Pasivo, recuerda la lucha por los derechos de los jubilados, con el fin de garantizar el acceso a la salud y haberes correspondientes.

El Día del Jubilado en la Argentina se conmemora cada 20 de septiembre en recuerdo a la sanción de la primera ley jubilatoria en el país, un día como hoy, pero de 1904. La jornada celebra y destaca la importancia de aquellas personas que han realizado su retiro, luego de haber efectuado los aportes previsionales.

Jubilados: cuáles son los requisitos para pedir el crédito de Anses de hasta $25.000.000

Jubilados: cuáles son los requisitos para pedir el crédito de Anses de hasta $25.000.000

De acuerdo al artículo 18 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, es el Estado el encargado de garantizar el trabajo digno para que todas las personas puedan acceder a una jubilación a futuro.

La historia detrás del origen del Día del Jubilado en Argentina

Los inicios de esta fecha se remontan al 20 de septiembre de 1904, cuando durante la presidencia de Julio Argentino Roca se sancionó la ley n° 4349, más conocida como la primera normativa de jubilación en la Argentina. 

En sus líneas se reconocía el beneficio previsional de los empleados públicos de la Nación, agentes civiles y funcionarios, un hecho sin precedentes en el país. Esta normativa establecía el derecho a acceder a un sistema de aportes jubilatorios, que creaba un fondo con el fin de financiar una suma fija por mes, al momento del retiro del contribuyente.

De esta manera, se fundó la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, orientada a los trabajadores estatales y del sector ferroviario. Con el pasar de los años, otras actividades se sumaron a este sistema, como los gremios bancarios, obreros, aeronáuticos y de prensa. Anteriormente, la seguridad social se encontraba a cargo de las denominadas asociaciones de socorros mutuos.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Día Internacional de la Igualdad Salarial: por qué se celebra hoy, 18 de septiembre

Día Internacional de la Igualdad Salarial: por qué se celebra hoy, 18 de septiembre

Día Internacional del Chocolate: cuáles son las mejores variedades del mundo en 2025, según Taste Atlas

Día Internacional del Chocolate: cuáles son las mejores variedades del mundo en 2025, según Taste Atlas

Gustavo Cordera rompió el silencio: sus disculpas en el programa de Mario Pergolini

Gustavo Cordera rompió el silencio: sus disculpas en el programa de Mario Pergolini

Efemérides del 17 de septiembre: por qué hoy se celebra el Día del Profesor

Efemérides del 17 de septiembre: por qué hoy se celebra el Día del Profesor

Por qué cada 19 de septiembre se homenajea a los preceptores: el origen de la celebración

Por qué cada 19 de septiembre se homenajea a los preceptores: el origen de la celebración

Lo más popular
Una empresa de medicina prepaga no cubrió gastos de una cirugía y fue condenada
1

Una empresa de medicina prepaga no cubrió gastos de una cirugía y fue condenada

Acusado de amenazar a Jaldo: “Cometí un error, pido perdón; quiero volver con mi mamá”
2

Acusado de amenazar a Jaldo: “Cometí un error, pido perdón; quiero volver con mi mamá”

¿Por qué es San Martín el “Padre de la Patria” y no Belgrano?
3

¿Por qué es San Martín el “Padre de la Patria” y no Belgrano?

Dólar, Banco Central y tasas: puntos fuertes de un momento económico y político complejo
4

Dólar, Banco Central y tasas: puntos fuertes de un momento económico y político complejo

Las 5 claves de la semana: Milei sigue en picada: se le escapan el dólar y los gobernadores
5

Las 5 claves de la semana: Milei sigue en picada: se le escapan el dólar y los gobernadores

De sus 309 barrios, la Capital se reduciría a 20 distritos
6

De sus 309 barrios, la Capital se reduciría a 20 distritos

Más Noticias
Dólar, Banco Central y tasas: puntos fuertes de un momento económico y político complejo

Dólar, Banco Central y tasas: puntos fuertes de un momento económico y político complejo

Las 5 claves de la semana: Milei sigue en picada: se le escapan el dólar y los gobernadores

Las 5 claves de la semana: Milei sigue en picada: se le escapan el dólar y los gobernadores

De sus 309 barrios, la Capital se reduciría a 20 distritos

De sus 309 barrios, la Capital se reduciría a 20 distritos

Una empresa de medicina prepaga no cubrió gastos de una cirugía y fue condenada

Una empresa de medicina prepaga no cubrió gastos de una cirugía y fue condenada

Acusado de amenazar a Jaldo: “Cometí un error, pido perdón; quiero volver con mi mamá”

Acusado de amenazar a Jaldo: “Cometí un error, pido perdón; quiero volver con mi mamá”

Fórmula 1, Atlético Tucumán-River y toda la agenda deportiva para este sábado

Fórmula 1, Atlético Tucumán-River y toda la agenda deportiva para este sábado

Preocupación por la salud de Luciana Geuna: Estoy saliendo de un susto grande

Preocupación por la salud de Luciana Geuna: "Estoy saliendo de un susto grande"

“Si hay veto, hay marcha”: estudiantes universitarios de Tucumán opinan sobre el reclamo por la educación

“Si hay veto, hay marcha”: estudiantes universitarios de Tucumán opinan sobre el reclamo por la educación

Comentarios