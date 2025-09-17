Secciones
A pocos días de la primavera, Tucumán refuerza la lucha contra el dengue en barrios de riesgo

En el marco de un operativo de Salud Ambiental, agentes y enfermeros recorrieron la zona de Carballito.

La Dirección de Salud Ambiental de la provincia llevó adelante un operativo de prevención contra el dengue en el barrio Carballito, ubicado en la intersección de avenida América y Francisco de Aguirre. Durante la jornada, enfermeros del área Operativa Noroeste se apostaron en la zona para inocular a la población y brindar información sobre medidas preventivas.

Saúl Figueroa, jefe de la sección Lucha Contra Vectores de Salud Ambiental, explicó que la zona fue identificada como de riesgo debido a su historial de brotes. “Este operativo forma parte de una estrategia que combina concientización con vacunación. Nos acercamos al vecino, dando recomendaciones casa por casa sobre cómo eliminar los criaderos de mosquitos. Junto a la Brigada de Vectores y los agentes sociosanitarios, identificamos y eliminamos los posibles criaderos en el interior de los domicilios, una tarea crucial de prevención”, indicó.

Figueroa destacó además la buena recepción de los vecinos: “Este barrio fue muy golpeado año tras año por los brotes de dengue, pero hoy la gente ha tomado conciencia y tenemos una buena aceptación”.

Como parte de las acciones, además de la fumigación y la concientización, se informó a los vecinos que, ante cualquier síntoma de la enfermedad, deben dirigirse al centro asistencial más cercano, como el CAPS Santa Rosa de Lima o el CAPS Villa Muñeca III.

El operativo en Carballito marca el inicio de una serie de acciones planificadas para las próximas semanas, en el marco de las estrategias del Ministerio de Salud, a cargo de Luis Medina Ruiz, en consonancia con la gestión de Osvaldo Jaldo.

