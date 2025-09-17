A pocos días de la primavera, Tucumán refuerza la lucha contra el dengue en barrios de riesgo

Saúl Figueroa, jefe de la sección Lucha Contra Vectores de Salud Ambiental, explicó que la zona fue identificada como de riesgo debido a su historial de brotes. “Este operativo forma parte de una estrategia que combina concientización con vacunación. Nos acercamos al vecino, dando recomendaciones casa por casa sobre cómo eliminar los criaderos de mosquitos. Junto a la Brigada de Vectores y los agentes sociosanitarios, identificamos y eliminamos los posibles criaderos en el interior de los domicilios, una tarea crucial de prevención”, indicó.