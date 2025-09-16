¿Qué santos se recuerdan este 17 de septiembre?

San Roberto Belarmino: un gigante de la Contrarreforma

El nombre más destacado de la jornada es San Roberto Belarmino (1542-1621), jesuita, cardenal y doctor de la Iglesia. Fue uno de los teólogos más influyentes del siglo XVI y un defensor incansable de la doctrina católica en tiempos de tensiones religiosas. Su aporte a la Contrarreforma lo convirtió en una figura clave, y en 1931 fue proclamado Doctor de la Iglesia por el papa Pío XI.