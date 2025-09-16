¿Qué santos se recuerdan este 17 de septiembre?

El santoral recuerda hoy a una serie de santos y beatos que, con historias muy distintas entre sí, marcaron la tradición de la Iglesia Católica. Desde un cardenal jesuita clave en la Contrarreforma, hasta una mística alemana que se adelantó a su tiempo con sus visiones y composiciones musicales, el 17 de septiembre es una fecha cargada de memoria espiritual.
San Roberto Belarmino: un gigante de la Contrarreforma
El nombre más destacado de la jornada es San Roberto Belarmino (1542-1621), jesuita, cardenal y doctor de la Iglesia. Fue uno de los teólogos más influyentes del siglo XVI y un defensor incansable de la doctrina católica en tiempos de tensiones religiosas. Su aporte a la Contrarreforma lo convirtió en una figura clave, y en 1931 fue proclamado Doctor de la Iglesia por el papa Pío XI.
Santa Hildegarda de Bingen: mística y visionaria
La otra gran protagonista es Santa Hildegarda de Bingen (1098-1179), abadesa benedictina alemana que dejó un legado sorprendente: escribió sobre teología, música, medicina natural y hasta cosmología. Reconocida como una de las primeras compositoras de Occidente, sus visiones místicas la convirtieron en referente espiritual y cultural. Fue canonizada y declarada Doctora de la Iglesia por Benedicto XVI en 2012.
Santa Adriana de Frisia: la fe llevada al límite
En contraste, la historia de Santa Adriana de Frisia nos lleva a los orígenes del cristianismo. Fue una esclava convertida que, al confesar públicamente su fe, fue ejecutada. Su valentía se recuerda hoy como símbolo de fortaleza en la adversidad.
Mártires y testigos de otras épocas
El santoral del 17 de septiembre también incluye a otras figuras menos conocidas, pero igualmente significativas:
Santa Columba de Córdoba, virgen y mártir durante la persecución musulmana en la España del siglo IX.
San Pedro Arbués, inquisidor asesinado en Zaragoza en el siglo XV.
San Francisco María de Camporosso, capuchino italiano del siglo XIX, recordado por su vida de servicio y humildad.
San Manuel Nguyen Van Trieu, mártir vietnamita del siglo XVIII.
San Lamberto de Lieja, obispo y mártir del siglo VIII.
A ellos se suman varios beatos, como Juan Ventura Solsona y Segismundo Sajna, que también dejaron huellas de fe en distintos contextos históricos.
Una fecha de diversidad espiritual
El 17 de septiembre es, en definitiva, un mosaico de vidas dedicadas a la fe: desde los pasillos académicos de Roma hasta los monasterios alemanes, pasando por los mártires de la Península Ibérica y Asia. La Iglesia los recuerda no solo como figuras del pasado, sino como ejemplos de compromiso, valentía y entrega que siguen interpelando a los creyentes de hoy.