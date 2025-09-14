Secciones
Seguridad

Neuquén: atacaron con molotovs, ladrillazos y palazos a la madre de un adolescente asesinado

Los delincuentes ingresaron al domicilio de la mujer, la atacaron y provocaron incendios.

Hace 14 Min

La madre de un adolescente asesinado en Centenario, Neuquén, fue atacada violentamente con bombas molotov, ladrillazo y palazos el pasado sábado al mediodía.

La mujer, identificada como Valeria Mercado, y mamá de Neyen Inostroza se encontraba en su casa de Centenario cuando los delincuentes ingresaron al domicilio, la atacaron y provocaron incendios y destrozos en distintas partes de su hogar.

Según las imágenes que circularon por redes sociales, Mercado aparece en el suelo, acorralada junto a un muro, sin posibilidad de defenderse, mientras es golpeada una y otra vez. Los bomberos voluntarios que acudieron al lugar lograron controlar el fuego.

Si bien la Comisaría Quinta dio aviso a la Fiscalía de Delitos Contra las Personas y constataron los daños, no dieron con los agresores, que ya se habían retirado, ni tampoco descubrieron quién filmó el video.

Durante las pericias, cerca de la 13:10, dos personas presentes en la vivienda interrumpieron el trabajo de los investigadores, insultando y sin respetar indicaciones.

La denuncia fue realizada por la madre de Valeria. Según declaró, el conflicto de fondo involucra a la familia Pino, y existirían disputas relacionadas con la vivienda, consumo problemático de sustancias y un intento de desalojo.

Desde la Comisaría Quinta aseguraron que llevan adelante patrullajes preventivos en la zona para evitar incidentes similares.

