Los Pumas lograron una enorme victoria frente a Australia

El primer tiempo fue casi un deja vu del de la semana pasada. Con unos Pumas que se plantaron en campo australiano y casi que no los dejaron jugar. Como muestra, las estadísticas marcaron que en esos 40 minutos iniciales, los argentinos tuvieron el 65% de la posesión. Y si no hubiera sido por algunos errores, sobre todo por apresurarse, la distancia en el marcador podría haber sido mayor. Bien lo vio esto desde arriba Felipe Contepomi cuando Juan Martín González, dentro de las 22 rival, usó el pie en vez de guardar la pelota y caso rompe el handy con el que se comunica con sus ayudantes en el campo. Así y todo el trabajo de todo el equipo fue titánico, con un ritmo, de parte de ambos, espectacular. El juego no tuvo respiro. Comenzó ganando Argentina con un penal de Santiago Carreras a los tres minutos, pero uno después, esa bestia llamada Joseph Suaalii que tomó la pelota a 20 metros del ingoal, hizo rebotar al 10 argentinoy se zambulló en la tierra prometida. Párrafo aparte para los dos centros de Australia: Suaalii y Hunter Paisami son temibles y fueron ellos los encargados de poner siempre adelante a su equipo. Pero si hay que seguir destacando jugadores, Julián Montoya ya nos tiene acostumbrados a ser figura. El capitán tapó una pelota pateada tras un free kick, le ganó en carrera a Nic White y puso adelante a los argentinos. ¿Más para destacar? Gonzalo García llegó para quedarse. El tucumano está cada vez más aplomado con el 9 en la espalda y por él pasa todo el juego del equipo. Además, de guapo no se lo van a llevar por delante. Kremer, Gonzalez Chocobares, Cinti y Mateo Carreras, imparable cada vez que le dan un metro, fueron figuras en la primera parte y, ya cansados, pusieron la vara muy alta.