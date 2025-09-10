Secciones
Política

La Justicia permite que una abogada que se acogió al retiro voluntario pueda ejercer su profesión

Duras críticas a la posición del Colegio de Abogados, que rechazaba la posibilidad.

Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Corte Suprema de Justicia de Tucumán.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Colegio de Abogados de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Karina Milei y Martín Menem llegarán a Tucumán para el lanzamiento de la campaña de La Libertad Avanza
1

Karina Milei y Martín Menem llegarán a Tucumán para el lanzamiento de la campaña de La Libertad Avanza

Indignación de vecinos por el adolescente que chocó una camioneta en Barrio Sur
2

Indignación de vecinos por el adolescente que chocó una camioneta en Barrio Sur

El abuelo de la niña de nueve años, tras reunirse con las autoridades de la escuela: “Reconocieron errores, pero a medias”
3

El abuelo de la niña de nueve años, tras reunirse con las autoridades de la escuela: “Reconocieron errores, pero a medias”

Rossana Chahla: “Estoy enamorada de la intendencia”
4

Rossana Chahla: “Estoy enamorada de la intendencia”

Carlos Roldán, el DT que eligió Tucumán, y el desafío de reconciliar al hincha con San Martín: “Deben dejar de lado el enojo”
5

Carlos Roldán, el DT que eligió Tucumán, y el desafío de reconciliar al hincha con San Martín: “Deben dejar de lado el enojo”

Por qué la Selección Argentina perdió el primer puesto del ranking FIFA tras la caída en Ecuador
6

Por qué la Selección Argentina perdió el primer puesto del ranking FIFA tras la caída en Ecuador

Más Noticias
Milei vetará las leyes sobre la emergencia pediátrica, el financiamiento universitario y los ATN

Milei vetará las leyes sobre la emergencia pediátrica, el financiamiento universitario y los ATN

Conocé la lujosa mansión de Lionel Messi en Miami y sus increíbles comodidades

Conocé la lujosa mansión de Lionel Messi en Miami y sus increíbles comodidades

El impresionante antes y después de Antonela Roccuzzo: su evolución en fotos

El impresionante antes y después de Antonela Roccuzzo: su evolución en fotos

Karina Milei y Martín Menem llegarán a Tucumán para el lanzamiento de la campaña de La Libertad Avanza

Karina Milei y Martín Menem llegarán a Tucumán para el lanzamiento de la campaña de La Libertad Avanza

¿A qué hora llega a Buenos Aires el primer vuelo con argentinos deportados desde Estados Unidos?

¿A qué hora llega a Buenos Aires el primer vuelo con argentinos deportados desde Estados Unidos?

“Crecen” los basurales debido a un nuevo sistema de detección, dice el municipio capitalino

“Crecen” los basurales debido a un nuevo sistema de detección, dice el municipio capitalino

Investigan vínculos en el caso de presunto tráfico de influencias

Investigan vínculos en el caso de presunto tráfico de influencias

Indignación de vecinos por el adolescente que chocó una camioneta en Barrio Sur

Indignación de vecinos por el adolescente que chocó una camioneta en Barrio Sur

Comentarios