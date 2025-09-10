Secciones
España

Kiko Rivera cumple el sueño de sus hijas en pleno divorcio con Irene Rosales

El DJ sorprendió a Ana y Carlota con un encuentro inolvidable con Camilo. En medio de su separación, el hijo de Isabel Pantoja se mostró emocionado al compartir este momento familiar lleno de ilusión.

KIKO RIVERA. El DJ anunció fechas para septiembre, tras su ruptura con Irene Rosales. KIKO RIVERA. El DJ anunció fechas para septiembre, tras su ruptura con Irene Rosales. FOTO/RTVE
Hace 1 Hs

En medio del proceso de divorcio con Irene Rosales, Kiko Rivera ha encontrado una forma muy especial de regalar felicidad a sus hijas Ana y Carlota. El DJ celebró emocionado que pudo cumplir uno de los grandes sueños de las pequeñas: conocer en persona al cantante colombiano Camilo.

“Misión cumplida”, escribió Kiko en sus redes sociales, donde compartió las imágenes del mágico encuentro que sus hijas vivieron en el backstage del concierto del artista. Allí, las niñas no solo pudieron saludar y abrazar a su ídolo, sino que también se llevaron un recuerdo imborrable: un autógrafo firmado por el intérprete de Vida de rico.

Jessica Bueno rompe su silencio: así es su relación actual con Irene Rosales tras el divorcio de Kiko Rivera

Jessica Bueno rompe su silencio: así es su relación actual con Irene Rosales tras el divorcio de Kiko Rivera

El hijo de Isabel Pantoja resumió el momento con una frase cargada de ternura: “Desbloqueando sueños para mis princesas”. Un gesto que deja ver cómo, a pesar de los cambios familiares que atraviesan, Kiko prioriza la felicidad de sus hijas.

Un concierto lleno de sorpresas

En sus stories de Instagram, Rivera mostró además cómo disfrutaron Ana y Carlota del espectáculo de Camilo. La noche estuvo repleta de emociones y no faltaron las colaboraciones sobre el escenario: Evaluna acompañó a su marido en varias canciones, y también se sumó el español Manuel Carrasco, desatando la euforia del público.

Irene Rosales anuncia que tiene “una cita” tras su separación de Kiko Rivera después de 11 años de relación

Irene Rosales anuncia que tiene “una cita” tras su separación de Kiko Rivera después de 11 años de relación

Este momento especial llega en un contexto de transformación personal para Kiko Rivera, que afronta su separación de Irene Rosales mientras se centra en el bienestar de sus hijas. Un encuentro con Camilo que, sin duda, quedará grabado como uno de los recuerdos más felices para Ana y Carlota.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La miniserie española subida de tono que todos están viendo en Netflix: “Intimidad”
1

La miniserie española subida de tono que todos están viendo en Netflix: “Intimidad”

Rosalía deslumbra con Calvin Klein y eclipsa a Sydney Sweeney antes de su salto a Euphoria
2

Rosalía deslumbra con Calvin Klein y eclipsa a Sydney Sweeney antes de su salto a Euphoria

Kiko Rivera cumple el sueño de sus hijas en pleno divorcio con Irene Rosales
3

Kiko Rivera cumple el sueño de sus hijas en pleno divorcio con Irene Rosales

La lujosa casa que compró Richard Gere en Galicia por 10 millones de euros
4

La lujosa casa que compró Richard Gere en Galicia por 10 millones de euros

Más Noticias
La miniserie española subida de tono que todos están viendo en Netflix: “Intimidad”

La miniserie española subida de tono que todos están viendo en Netflix: “Intimidad”

Rosalía deslumbra con Calvin Klein y eclipsa a Sydney Sweeney antes de su salto a Euphoria

Rosalía deslumbra con Calvin Klein y eclipsa a Sydney Sweeney antes de su salto a Euphoria

La lujosa casa que compró Richard Gere en Galicia por 10 millones de euros

La lujosa casa que compró Richard Gere en Galicia por 10 millones de euros

Victoria Federica cumple 25 años: de nieta real a influencer de moda y rostro imprescindible en eventos VIP

Victoria Federica cumple 25 años: de nieta real a influencer de moda y rostro imprescindible en eventos VIP

Toñi Moreno recibe una inesperada declaración de amor en pleno directo de Gente maravillosa

Toñi Moreno recibe una inesperada declaración de amor en pleno directo de Gente maravillosa

Este es el único colegio de La Rioja que figura entre los mejores de España en 2025: trilingüe y con sello internacional

Este es el único colegio de La Rioja que figura entre los mejores de España en 2025: trilingüe y con sello internacional

Rebaja de hasta 400 euros en la matrícula para universitarios y alumnos de FP en Madrid que trabajen y estudien a la vez

Rebaja de hasta 400 euros en la matrícula para universitarios y alumnos de FP en Madrid que trabajen y estudien a la vez

Así funciona en España Sepes, el nuevo portal del Gobierno para solicitar viviendas de alquiler asequible

Así funciona en España Sepes, el nuevo portal del Gobierno para solicitar viviendas de alquiler asequible

Comentarios