Kiko Rivera cumple el sueño de sus hijas en pleno divorcio con Irene Rosales

En medio del proceso de divorcio con Irene Rosales, Kiko Rivera ha encontrado una forma muy especial de regalar felicidad a sus hijas Ana y Carlota. El DJ celebró emocionado que pudo cumplir uno de los grandes sueños de las pequeñas: conocer en persona al cantante colombiano Camilo.
“Misión cumplida”, escribió Kiko en sus redes sociales, donde compartió las imágenes del mágico encuentro que sus hijas vivieron en el backstage del concierto del artista. Allí, las niñas no solo pudieron saludar y abrazar a su ídolo, sino que también se llevaron un recuerdo imborrable: un autógrafo firmado por el intérprete de Vida de rico.
El hijo de Isabel Pantoja resumió el momento con una frase cargada de ternura: “Desbloqueando sueños para mis princesas”. Un gesto que deja ver cómo, a pesar de los cambios familiares que atraviesan, Kiko prioriza la felicidad de sus hijas.
Un concierto lleno de sorpresas
En sus stories de Instagram, Rivera mostró además cómo disfrutaron Ana y Carlota del espectáculo de Camilo. La noche estuvo repleta de emociones y no faltaron las colaboraciones sobre el escenario: Evaluna acompañó a su marido en varias canciones, y también se sumó el español Manuel Carrasco, desatando la euforia del público.
Este momento especial llega en un contexto de transformación personal para Kiko Rivera, que afronta su separación de Irene Rosales mientras se centra en el bienestar de sus hijas. Un encuentro con Camilo que, sin duda, quedará grabado como uno de los recuerdos más felices para Ana y Carlota.