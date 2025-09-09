Jessica Bueno rompe su silencio: así es su relación actual con Irene Rosales tras el divorcio de Kiko Rivera

Jessica Bueno ha vuelto a los Cayos Cochinos catorce años después de su primera participación en Supervivientes. La modelo sevillana es una de las concursantes de la segunda edición de Supervivientes: All Stars y, en medio de su paso por el concurso, ha querido aclarar cómo es su relación actual con Irene Rosales, exmujer de Kiko Rivera, y con el resto de la familia Pantoja.