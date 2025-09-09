Secciones
Jessica Bueno rompe su silencio: así es su relación actual con Irene Rosales tras el divorcio de Kiko Rivera

La modelo sevillana, concursante de Supervivientes: All Stars, habla de su vínculo con Irene, de su trato con Kiko Rivera.

Jessica Bueno rompe su silencio: así es su relación actual con Irene Rosales tras el divorcio de Kiko Rivera
Hace 2 Hs

Jessica Bueno ha vuelto a los Cayos Cochinos catorce años después de su primera participación en Supervivientes. La modelo sevillana es una de las concursantes de la segunda edición de Supervivientes: All Stars y, en medio de su paso por el concurso, ha querido aclarar cómo es su relación actual con Irene Rosales, exmujer de Kiko Rivera, y con el resto de la familia Pantoja.

Su intervención llega justo después de la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales, quienes en agosto pusieron fin a once años de matrimonio.

Jessica Bueno y su reacción a la separación de Irene Rosales y Kiko Rivera

Durante una conversación en la playa con Fani Carbajo, Jessica Bueno confesó que al enterarse de la ruptura decidió escribir tanto a Kiko como a Irene.

«Les mandé un mensaje a los dos, igual que ellos me han escrito a mí cuando he pasado por momentos difíciles», explicó.

La modelo aseguró que su relación con ambos está «muy bien» en la actualidad y que mantiene un trato cordial con el DJ, padre de su hijo mayor, Fran, nacido en 2013.

Su relación con Irene Rosales: respeto y apoyo mutuo

Jessica Bueno quiso dejar claro que su vínculo con Irene Rosales ha sido siempre correcto y que entre ellas ha habido gestos de apoyo en momentos complicados. «He recibido mensajes de ellos cuando a mí las cosas no me han ido bien, y ahora he querido corresponder», dijo en el programa.

Este acercamiento entre ambas llega tras la confirmación del divorcio de Irene y Kiko, una noticia que ha generado gran expectación mediática.

Jessica Bueno habla de su relación con el clan Pantoja

La modelo también respondió sobre su trato actual con otros miembros del clan Pantoja, familia con la que convivió durante los años en que fue pareja de Kiko Rivera.

«No tengo relación con ninguno», aseguró tajante.

La única excepción ha sido Isa Pantoja, con quien coincidió recientemente en un evento y a la que felicitó por su embarazo. Sin embargo, confesó que no llegó a mandarle un mensaje personal tras el nacimiento de Cairo, su segundo hijo junto a Asraf Beno.

Jessica Bueno revela su estado civil en Supervivientes All Stars

Además de hablar de Kiko Rivera e Irene Rosales, Jessica Bueno también respondió en directo a Jorge Javier Vázquez sobre su situación sentimental actual:

«Vengo a cerrar un ciclo», afirmó, confirmando que se encuentra soltera y centrada en su vida personal y profesional.

