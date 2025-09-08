El divorcio que sacude a España: el millonario patrimonio que Kiko Rivera e Irene Rosales deberán repartirse tras su separación

La separación de Kiko Rivera e Irene Rosales ha sorprendido a muchos, aunque según fuentes cercanas no fue tan inesperada. La pareja llevaba tiempo rota y ahora todo apunta a que el divorcio es inminente. La noticia no solo ha despertado el interés por la ruptura, sino también por el patrimonio millonario que deberán repartirse.
Un divorcio amistoso y con acuerdo
Según ha revelado la periodista Almudena del Pozo en el programa Fiesta, los papeles de divorcio ya estarían redactados y la firma se producirá en breve:
“Tienen tan buen talante y tanta prisa que está redactado. Se va a firmar de manera inmediata”, señaló.
Por su parte, Paloma Barrientos añadió que actualmente hay muy buen entendimiento entre ambos, lo que facilitaría un proceso rápido y sin grandes conflictos.
A pesar de su distanciamiento, Rivera y Rosales coinciden en que su mayor vínculo son sus dos hijas en común. Tanto el DJ como la excolaboradora televisiva han dejado claro que, pese a la separación, seguirán unidos en su papel de padres.
El patrimonio de Kiko Rivera e Irene Rosales
Uno de los puntos que más interés ha despertado es el reparto del patrimonio acumulado durante su matrimonio. Aunque Kiko Rivera ha admitido en el pasado tener deudas con Hacienda, la revista Pronto asegura que estas ya estarían saldadas gracias a sus ingresos en distintos programas de televisión.
Entre esos trabajos destaca su participación junto a Irene en GH Dúo, reality de Mediaset, donde podrían haber ingresado alrededor de 400.000 euros por su estancia en la casa.
Además, durante una entrevista en La Resistencia en 2021, el propio Rivera confesó que tenía en el banco “como un millón y medio de euros, un poquito arriba, un poquito abajo”. Una cifra que deja en evidencia el importante colchón económico del artista, al que se sumarían otros ingresos derivados de actuaciones musicales, colaboraciones televisivas y contratos publicitarios.
Una fortuna en juego
Aunque todavía no han trascendido detalles exactos sobre cómo se repartirá el patrimonio, lo cierto es que Kiko Rivera e Irene Rosales deberán acordar el reparto de bienes y dinero acumulados en más de siete años de matrimonio.
Con una fortuna estimada en varios millones de euros, el proceso podría situarse entre los divorcios más comentados del panorama mediático español en 2025.