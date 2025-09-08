El divorcio que sacude a España: el millonario patrimonio que Kiko Rivera e Irene Rosales deberán repartirse tras su separación

Además, durante una entrevista en La Resistencia en 2021, el propio Rivera confesó que tenía en el banco “como un millón y medio de euros, un poquito arriba, un poquito abajo”. Una cifra que deja en evidencia el importante colchón económico del artista, al que se sumarían otros ingresos derivados de actuaciones musicales, colaboraciones televisivas y contratos publicitarios.