Irene Rosales anuncia que tiene “una cita” tras su separación de Kiko Rivera después de 11 años de relación

Irene Rosales empieza a rehacer su vida tras su separación de Kiko Rivera, con quien mantuvo una relación de más de once años y tuvo dos hijas en común. La sevillana compartió en sus redes sociales un mensaje que desató todo tipo de rumores entre sus seguidores: “Hoy tengo una cita”, escribió en una historia de Instagram acompañada de un emoticono sonrojado.
Rumores sobre un misterioso acompañante
El gesto no pasó desapercibido, sobre todo porque en los últimos días Rosales ha sido vista en un restaurante junto a un hombre, según mostró un vídeo emitido en TardeAR. Estas imágenes avivaron las especulaciones sobre una posible nueva ilusión en su vida sentimental.
La aclaración de Irene Rosales
Horas después, la televisiva despejó las dudas. En otra publicación en Instagram explicó quién era realmente su “cita”:
“Con mis princesas y mis nietas”, escribió junto a una imagen de sus hijas, Ana y Carlota, jugando con sus muñecas.
De esta forma, Irene quiso dejar claro que su prioridad en este momento son sus hijas y que, tras la separación, busca pasar con ellas el máximo tiempo posible.
Custodia y divorcio en proceso
Por el momento, aún no se ha definido la custodia de las niñas, ya que el divorcio con Kiko Rivera no está oficialmente firmado. No obstante, la periodista Almudena del Pozo, colaboradora del programa Fiesta, aseguró que el proceso está muy avanzado:
“Tienen tan buen talante y tanta prisa que está redactado. Se va a firmar de manera inmediata”.
Con estas declaraciones, todo apunta a que la expareja pondrá fin de forma amistosa a su matrimonio, priorizando el bienestar de sus hijas.