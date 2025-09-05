Irene Rosales anuncia que tiene “una cita” tras su separación de Kiko Rivera después de 11 años de relación

Irene Rosales empieza a rehacer su vida tras su separación de Kiko Rivera, con quien mantuvo una relación de más de once años y tuvo dos hijas en común. La sevillana compartió en sus redes sociales un mensaje que desató todo tipo de rumores entre sus seguidores: “Hoy tengo una cita”, escribió en una historia de Instagram acompañada de un emoticono sonrojado.