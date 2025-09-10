Secciones
España

Rosalía deslumbra con Calvin Klein y eclipsa a Sydney Sweeney antes de su salto a Euphoria

La cantante catalana protagoniza la nueva campaña de la marca, mientras se prepara para debutar en la tercera temporada de la serie de Netflix.

SENSUAL. Rosalía posó para la nueva campaña de Calvin Klein. SENSUAL. Rosalía posó para la nueva campaña de Calvin Klein.
Hace 1 Hs

Rosalía vuelve a marcar tendencia. La artista catalana, que ya conquistó a marcas de lujo como Dior y colaboró con firmas urbanas como New Balance, es ahora la nueva imagen de Calvin Klein en su colección de ropa interior para el otoño de 2025. La prestigiosa firma estadounidense, que ha contado anteriormente con estrellas como Kendall Jenner o Bad Bunny, eligió esta vez a la española para una campaña fotografiada por Carlijn Jacobs, donde sensualidad y surrealismo se dan la mano.

El truco de Rosalía para unos labios jugosos: combina un labial de lujo con un bálsamo low cost

El truco de Rosalía para unos labios jugosos: combina un labial de lujo con un bálsamo low cost

La propuesta presenta a Rosalía con piezas icónicas de la casa, desde sujetadores hasta jeans, en un ejercicio de modernización de los códigos clásicos de la marca. Para la cantante, esta colaboración tiene un valor especial, ya que confesó que lleva más de una década utilizando ropa interior de Calvin Klein como parte de su vestuario cotidiano.

El contraste con Sydney Sweeney 

El lanzamiento de la campaña de Rosalía llega poco después de que Sydney Sweeney, una de las actrices más influyentes del momento, protagonizara la última campaña de American Eagle bajo el lema “Sydney Sweeney tiene unos jeans geniales”. El juego de palabras entre jeans (vaqueros) y genes (genética) desató la polémica en Estados Unidos por su supuesta vinculación con estereotipos de belleza y teorías de selección genética.

El debate dividió a la opinión pública: mientras unos consideraron la campaña insensible y excluyente, otros la celebraron como un gesto provocador y “anti-woke”. Incluso políticos como Ted Cruz y Donald Trump salieron en defensa de la actriz, evidenciando cómo un simple eslogan de moda puede convertirse en un fenómeno cultural y político.

Rosalía impone tendencia con un accesorio que eleva cualquier look en 2025

Rosalía impone tendencia con un accesorio que eleva cualquier look en 2025

En contraste, la campaña de Calvin Klein con Rosalía ha sido recibida de forma unánime como un despliegue de creatividad y fuerza escénica, sin polémicas añadidas, consolidando a la catalana como una de las artistas más influyentes del panorama internacional.

Amigas dentro y fuera de la pantalla

Más allá de las campañas publicitarias, ambas estrellas están a punto de coincidir en uno de los proyectos televisivos más esperados: la tercera temporada de Euphoria. Tras meses de incertidumbre, el rodaje comenzó en febrero y se estrenará en 2026 con un salto temporal en la trama, mostrando a los protagonistas más allá de la etapa del instituto.

Botafumeiro: así es la mesa gallega en Barcelona donde se sientan famosos como David Beckham y Rosalía

Botafumeiro: así es la mesa gallega en Barcelona donde se sientan famosos como David Beckham y Rosalía

La nueva entrega contará con figuras invitadas de peso como Sharon Stone y marcará el debut de Rosalía en la ficción estadounidense. Su personaje aún no se ha revelado, pero promete ser una oportunidad para que la artista despliegue un registro actoral más amplio, después de su breve paso por el cine de Pedro Almodóvar.

Con su irrupción en Calvin Klein y su llegada a Euphoria, Rosalía no solo refuerza su estatus como ícono musical, sino que amplía su presencia como referente global de moda y televisión.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La miniserie española subida de tono que todos están viendo en Netflix: “Intimidad”
1

La miniserie española subida de tono que todos están viendo en Netflix: “Intimidad”

Rosalía deslumbra con Calvin Klein y eclipsa a Sydney Sweeney antes de su salto a Euphoria
2

Rosalía deslumbra con Calvin Klein y eclipsa a Sydney Sweeney antes de su salto a Euphoria

Kiko Rivera cumple el sueño de sus hijas en pleno divorcio con Irene Rosales
3

Kiko Rivera cumple el sueño de sus hijas en pleno divorcio con Irene Rosales

La lujosa casa que compró Richard Gere en Galicia por 10 millones de euros
4

La lujosa casa que compró Richard Gere en Galicia por 10 millones de euros

Más Noticias
La miniserie española subida de tono que todos están viendo en Netflix: “Intimidad”

La miniserie española subida de tono que todos están viendo en Netflix: “Intimidad”

Kiko Rivera cumple el sueño de sus hijas en pleno divorcio con Irene Rosales

Kiko Rivera cumple el sueño de sus hijas en pleno divorcio con Irene Rosales

La lujosa casa que compró Richard Gere en Galicia por 10 millones de euros

La lujosa casa que compró Richard Gere en Galicia por 10 millones de euros

Victoria Federica cumple 25 años: de nieta real a influencer de moda y rostro imprescindible en eventos VIP

Victoria Federica cumple 25 años: de nieta real a influencer de moda y rostro imprescindible en eventos VIP

Toñi Moreno recibe una inesperada declaración de amor en pleno directo de Gente maravillosa

Toñi Moreno recibe una inesperada declaración de amor en pleno directo de Gente maravillosa

Este es el único colegio de La Rioja que figura entre los mejores de España en 2025: trilingüe y con sello internacional

Este es el único colegio de La Rioja que figura entre los mejores de España en 2025: trilingüe y con sello internacional

Rebaja de hasta 400 euros en la matrícula para universitarios y alumnos de FP en Madrid que trabajen y estudien a la vez

Rebaja de hasta 400 euros en la matrícula para universitarios y alumnos de FP en Madrid que trabajen y estudien a la vez

Así funciona en España Sepes, el nuevo portal del Gobierno para solicitar viviendas de alquiler asequible

Así funciona en España Sepes, el nuevo portal del Gobierno para solicitar viviendas de alquiler asequible

Comentarios