Rosalía deslumbra con Calvin Klein y eclipsa a Sydney Sweeney antes de su salto a Euphoria

Rosalía vuelve a marcar tendencia. La artista catalana, que ya conquistó a marcas de lujo como Dior y colaboró con firmas urbanas como New Balance, es ahora la nueva imagen de Calvin Klein en su colección de ropa interior para el otoño de 2025. La prestigiosa firma estadounidense, que ha contado anteriormente con estrellas como Kendall Jenner o Bad Bunny, eligió esta vez a la española para una campaña fotografiada por Carlijn Jacobs, donde sensualidad y surrealismo se dan la mano.