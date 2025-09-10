Rosalía deslumbra con Calvin Klein y eclipsa a Sydney Sweeney antes de su salto a Euphoria

Rosalía vuelve a marcar tendencia. La artista catalana, que ya conquistó a marcas de lujo como Dior y colaboró con firmas urbanas como New Balance, es ahora la nueva imagen de Calvin Klein en su colección de ropa interior para el otoño de 2025. La prestigiosa firma estadounidense, que ha contado anteriormente con estrellas como Kendall Jenner o Bad Bunny, eligió esta vez a la española para una campaña fotografiada por Carlijn Jacobs, donde sensualidad y surrealismo se dan la mano.
La propuesta presenta a Rosalía con piezas icónicas de la casa, desde sujetadores hasta jeans, en un ejercicio de modernización de los códigos clásicos de la marca. Para la cantante, esta colaboración tiene un valor especial, ya que confesó que lleva más de una década utilizando ropa interior de Calvin Klein como parte de su vestuario cotidiano.
El contraste con Sydney Sweeney
El lanzamiento de la campaña de Rosalía llega poco después de que Sydney Sweeney, una de las actrices más influyentes del momento, protagonizara la última campaña de American Eagle bajo el lema “Sydney Sweeney tiene unos jeans geniales”. El juego de palabras entre jeans (vaqueros) y genes (genética) desató la polémica en Estados Unidos por su supuesta vinculación con estereotipos de belleza y teorías de selección genética.
El debate dividió a la opinión pública: mientras unos consideraron la campaña insensible y excluyente, otros la celebraron como un gesto provocador y “anti-woke”. Incluso políticos como Ted Cruz y Donald Trump salieron en defensa de la actriz, evidenciando cómo un simple eslogan de moda puede convertirse en un fenómeno cultural y político.
En contraste, la campaña de Calvin Klein con Rosalía ha sido recibida de forma unánime como un despliegue de creatividad y fuerza escénica, sin polémicas añadidas, consolidando a la catalana como una de las artistas más influyentes del panorama internacional.
Amigas dentro y fuera de la pantalla
Más allá de las campañas publicitarias, ambas estrellas están a punto de coincidir en uno de los proyectos televisivos más esperados: la tercera temporada de Euphoria. Tras meses de incertidumbre, el rodaje comenzó en febrero y se estrenará en 2026 con un salto temporal en la trama, mostrando a los protagonistas más allá de la etapa del instituto.
La nueva entrega contará con figuras invitadas de peso como Sharon Stone y marcará el debut de Rosalía en la ficción estadounidense. Su personaje aún no se ha revelado, pero promete ser una oportunidad para que la artista despliegue un registro actoral más amplio, después de su breve paso por el cine de Pedro Almodóvar.
Con su irrupción en Calvin Klein y su llegada a Euphoria, Rosalía no solo refuerza su estatus como ícono musical, sino que amplía su presencia como referente global de moda y televisión.